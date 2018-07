Vacaciones, un tiempo para socializar y descubrir talentos

LEA TAMBIÉN

En la primera semana de vacaciones en Sierra y Amazonía, algunos padres de familia aún buscan actividades para que sus hijos disfruten en su tiempo libre. Conversar con ellos, para saber qué les gustaría hacer y también explorar con opciones no ligadas a lo académico son las recomendaciones de profesionales.

Los estudiantes que enfrentaron agresiones o acoso en el año lectivo pueden fortalecerse en espacios diferentes a la escuela. Lo dice Verónica Egas, quien dirige el Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Qué sugiere? Los padres deben encontrarles un curso o taller para que compartan con otros niños de su edad, para que aprendan a hacer amistades nuevas.



A veces, señala la también docente, los padres buscan que sus hijos aprendan a defenderse de la agresividad en cursos en los que solo desarrollan la parte física. Pero considera que eso no es todo. Además se debe preguntar al niño qué le gusta, él o ella debiera escoger la actividad. “La desesperación por no dejar que pasen el tiempo sin hacer nada, hace que los ubiquen en natación o tenis y quizá eso no les gusta”.



Egas señala que hay chicos que son más inquietos, que tienen mucha energía, a ellos les puede venir bien un tema deportivo. Pero también hay otras opciones relacionadas con el arte y la cultura, todo depende del estilo de cada niño. “Aprender a hacer nuevas relaciones les brinda seguridad, les fortalece y les muestra que hay más espacios que el escolar”.



La educadora Patricia Benalcázar recomienda que los padres se tomen el tiempo necesario para encontrar una actividad, según la necesidad de su hijo.



Un niño o adolescente sin ninguna dificultad en lo académico no debiera estar en un curso relacionado con ese tipo de actividades. Considera que sería mejor que aprovechen las vacaciones para probar con algo deportivo, en espacios que les permitan además descubrir sus talentos. Cuenta que algunos padres les preguntan si en vacaciones debieran hacerles dictados a los pequeños que tuvieron problemas en lectura, pero ella asegura que no es una buena idea. Lo mejor en todo caso es leerles y ofrecerles libros que les puedan resultar atractivos.

El recurso económico no debe ser un freno para la madre o padre, dice Benalcázar. Y pide acudir a talleres municipales, que son gratuitos. También a los cursos de verano que ofrece Concentración Deportiva de Pichincha, que no son muy costosos. Otra opción son las iglesias y organizaciones barriales, que arman campamentos, para los chicos.



“Un curso completo es variado, tiene natación, también lectura, visitas a museos, retos de pensamiento”, dice Benalcázar, quien añade que si un preescolar tiene dificultades con el lenguaje, no puede dejar de estar en un espacio con otros niños, en estas vacaciones. Escuchar y compartir con otros amigos les ayudará a mejorar su pronunciación, anota.