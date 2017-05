Algunos usuarios todavía no conocen sobre el traslado de entidades públicas a la Plataforma Financiera

La nueva Plataforma Financiera será inaugurada formalmente el próximo 22 de mayo del 2017. Sin embargo, desde este lunes 15, cinco entidades gubernamentales ya funcionan en el nuevo edificio ubicado en las calles Amazonas y Villalengua, en el norte de Quito.

La atención al cliente del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), el Ministerio de Finanzas, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) ya operan en la Plataforma Financiera desde hoy, pero algunos usuarios se quejaron de la poca información que ha existido con respecto a este traslado.



Luis Uzha, cliente del BIESS, señaló que llegó la mañana de este lunes a las anteriores oficinas del banco, en la Amazonas y Japón, y se encontró con las puertas cerradas y en una hoja de papel se informaba que la atención era en el nuevo edificio. "Yo tengo un préstamo hipotecario aquí y no me he enterado del cambio, incluso hablé con un funcionario (del Biess) el viernes y no me informó nada, si molesta la falta de información", dijo.

Después de enterarse del traslado de oficinas del Biess, los usuarios se dirigían a la nueva Plataforma Financiera. Foto: El COMERCIO

Decenas de usuarios llegaron a estas oficinas del Biess y tras informarse que la atención se realizaba en el nuevo edificio, a dos cuadras del lugar, se dirigían al sito para realizar sus trámites.



Asimismo, en las oficinas del SRI, ubicadas en la Ulpiano Páez y Ramírez Dávalos, ya no hay atención al cliente. Jorge Gallardo llegó al sitio cerca de las 12:00 de este lunes, para realizar unos trámites de su vehículo, pero se encontró con la novedad de que ya nadie le podía atender ahí. El guardia de la Institución le informó que debía trasladarse hasta la Plataforma Financiera. Él también se quejó de la falta de información con respecto al cambio y señaló que “no había escuchado por ningún medio" de este cambio.

Los usuarios siguen llegando a la agencia del SRI ubicada en la Ulpiano Páez y Ramírez Dávalos, norte de Quito. Foto: EL COMERCIO

Jessica Cepeda también coincidió que no ha existido suficiente información. “No es posible que se cambien de un día para el otro y no informen nada”, dijo.

El SRI publicó en su portal web sobre este traslado el pasado 11 de mayo, también ha difundido la información en sus redes sociales. En un comunicado dijo que esta institución contará en este nuevo edificio con 32 ventanillas para toda clase de trámites tributarios y que su horario se extenderá desde la 07:00 a 19:00, de lunes a viernes.



La agencia del SRI de las calles Páez y Ramírez Dávalos cerró sus puertas al público desde el viernes 12 de mayo de 2017.



La nueva Plataforma Financiera comprende un área de 53 626,13 m² y 132 823,70 m² de construcción y acogerá a cerca de 4 000 servidores públicos de distintas entidades gubernamentales como los ministerios: Coordinador de la Política Económica y el de Finanzas; los bancos: Central del Ecuador, del Estado (Bede), BanEcuador (ex Nacional de Fomento), Banco del Iess (Biess); Servicio de Rentas Internas, SRI; Corporación de Finanzas Populares y Solidarias y Corporación de Seguros y Depósitos, Cosede.