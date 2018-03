El sistema para pagar la luz quedó fuera de servicio; malestar en Quito

Largas filas se registraron la tarde de este martes 6 de marzo del 2018 en las agencias de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). Los usuarios expresaron malestar porque debieron esperar más de lo normal para el pago de la luz.

Winy Flores testimonió problemas en la agencia de la avenida 10 de Agosto y Mariana de Jesús, en el norte de Quito. “Nos dijeron que no había sistema. Tuvimos que esperar y finalmente nos cobraron pero de forma manual”.



Lo mismo le ocurrió a Viviana Torres, quien debió esperar cerca de dos horas hasta llegar a la ventanilla. “Es terrible cada vez hay algún problema con la empresa eléctrica. Hace poco, cuando cambiaron el sistema de recaudación, me llegaron dos facturas y tuve que pagarlas”.



Pero el problema no fue específico de Quito. A través de un comunicado, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable informó que el sistema tampoco operaba en las agencias de la Empresa Eléctrica Regional CentroSur, en Cuenca, y en la Unidad de Negocios de Guayaquil.



“Por razones técnicas imprevistas, la nueva plataforma de gestión comercial se encuentra momentáneamente fuera de servicio”, señaló el Ministerio en un tuit.



El Ministerio expresó que el cobro se realizaría de forma manual y se tenía previsto superar el desperfecto durante la tarde de este martes 6 de marzo.

[COMUNICADO] El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable informa. pic.twitter.com/3ANKFMtP4X — Energía Ecuador (@EnergiaEc) 6 de marzo de 2018



En Quito, Valeria Yépez comentó que intentó pagar su factura por Internet, pero la página web de la empresa no se lo permitía. Decidió ir a la tienda en donde suele cancelar a través de un servicio bancario y le manifestaron que no había sistema para ese cobro.



“Es una molestia que no funcione bien la página para pagar. Pero si uno se atrasa ahí sí no existe explicación que valga para el corte”, comentó la mujer.



En la cuenta de Twitter de la Empresa Eléctrica Quito algunos usuarios expresaron su molestia.

La peor empresa pública es @ElectricaQuito @CNEL_EP

1. No conformes con quitar la luz semanalmente, si no es diario en mi sector

2. No remiten las facturas de luz (ni por mail ni físico)

3. Se los contacta

4. Dicen que no tienen sistema y que intente más tarde#SonLoPeor — Ma. Paulina Araujo G. (@paulinaaraujog) 6 de marzo de 2018

Gracias por la pronta repuesta, pero no hablo de un problema en un sector, sino de q en los bancos y demás entidades, no se puede pagar la factura x sus servicios al seguir presentándose dificultades en el sistema. — Fernando A. Rojas Y. (@FernandoARojasY) 6 de marzo de 2018