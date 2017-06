En la Universidad Andina se debatió sobre los riesgos de abrir la experimentación con transgénicos

Tras el veto presidencial a la Ley de Semillas, que abre el espacio a la investigación de transgénicos en el Ecuador, las asociaciones de estudiantes, docentes, funcionarios y empleados de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) organizaron este jueves 1 de junio de 2017 un foro para debatir las implicaciones de esta decisión legislativa.

En el foro ‘Veto Presidencial a la Ley de Semillas ¿El Ecuador se abre a los transgénicos?’ intervinieron académicos, científicos, campesinos y consumidores para debatir sobre la apertura a la investigación de transgénicos y sus posibles consecuencias en la salud, en la alimentación y en la agricultura familiar y campesina.



Jaime Breilh, rector de la UASB, dijo que el debate no debe girar en torno a si se debe investigar con transgénicos o no. Sino más bien, dijo, se debe plantear qué modelo de agricultura se quiere en el país. “Debemos preguntarnos todos si vamos a tener un modelo agroindustrial monopólico, que funciona alrededor de químicos, que puede tener consecuencias nefastas para la salud”, aseguró Breilh durante su intervención.



A su criterio, se debería tener mayor claridad sobre cuál es el objetivo de la investigación con transgénicos, y también se debería dar la posibilidad de abrir investigaciones a modelos agroecológicos, no monopólicos, basados en la solidaridad y el conocimiento ancestral.



Elizabeth Bravo, académica de la Universidad Salesiana, dijo que erróneamente se cree que la experimentación con transgénicos se realizará en laboratorios. Pero indicó que será en los campos en donde se analizará si estas semillas se adaptan a las condiciones del suelo y clima. “El día de hoy el Ecuador dejó de ser un país libre de transgénicos”.



En el foro también participó Hilario Morocho, productor agroecológico del cantón Pedro Moncayo. Además, Stephen Sherwood y Esteban Tapia, de la Campaña Que Rico Es, dieron su punto de vista sobre la apertura de la investigación con transgénicos. Otro de los objetivos del foro fue delinear nuevas iniciativas desde la sociedad civil y la academia que permitan hacer frente a la apertura del país a la experimentación con transgénicos.