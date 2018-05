La Universidad Católica de Cuenca retiró título honorífico a sacerdote investigado por abuso sexual

LEA TAMBIÉN

La Universidad Católica de Cuenca marca distancia con el sacerdote cuencano César C., fundador y rector vitalicio de este centro de educación superior; y acusado de violaciones sexuales a niños, hechos supuestamente ocurridos hace más de 50 años, en los centros educativos que regentaba.

La tarde de este miércoles 30 de mayo del 2018, el Consejo Universitario resolvió retirar todas las fotografías, cuadros, monumentos, nombres y otros elementos que identifican al Sacerdote y reposan dentro del campus universitario principal (Cuenca), su extensión en Azogues y de la Basílica de la Santísima Trinidad.



Enrique Pozo, rector de esta universidad, dijo que la decisión se adoptó para precautelar los bienes de la institución y la seguridad de los estudiantes porque estos pueden servir de pretexto para agresiones. Hasta el momento hay seis denuncias que indagan la Fiscalía y la Iglesia Católica.



Asimismo, el Consejo Universitario reformará el estatuto para eliminar la designación de Cesar C. como Rector Honorífico-Vitalicio. Pero mientras eso ocurra, desde este miércoles ya no se ubicará esa designación en los documentos públicos ni internos, dijo Pozo.

El Rector insistió que como institución están abiertos a cualquier indagación y esperan una pronta respuesta –fundamentada en derecho- de la justicia ordinaria y eclesiástica respecto a las denuncias que pesan en contra del Sacerdote cuencano. “Aspiramos que brille la verdad”.



Esta mañana Cesar C., de 91 años de edad, no se presentó a rendir su versión en la Fiscalía de Cuenca como fue citado. Desde la Fiscalía no se conoció si el acusado presentó alguna justificación de la inasistencia, pero será convocado nuevamente.



En cambio, la Arquidiócesis de Cuenca confirmó que este miércoles concluyó la indagación previa por parte de la Vicaría Judicial de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Pero mientras se elabore el informe y la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano indique el procedimiento a seguir se impuso medidas cautelares.



César C. está suspendido del ejercicio ministerial público, y puede celebrar la eucaristía en privado con un asistente como máximo. Además, debe abstener de hacer declaraciones en público y le exhortan a aceptar en obediencia las determinaciones e la iglesia.



Por otro lado el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, también acogió el pedido de los concejales Iván Granda, Paola Flores y Monserrath Tello, de que se revoque la Insignia Hermano Miguel entregada a César C. en 1981. Este tema será debatido en la próxima sesión del Concejo Cantonal.