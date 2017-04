United Airlines anuncia medidas para reducir sobreventa de vuelos

La compañía estadounidense United Airlines se comprometió a reducir la sobreventa de vuelos y ofrecer hasta USD 10000 a los pasajeros que cedan voluntariamente su asiento cuando el avión está lleno.

Estas medidas forman parte de una serie de 10 acciones adoptadas por la aerolínea estadounidense al término de una auditoria interna sobre la expulsión por la fuerza de un pasajero en un vuelo doméstico el 9 de abril.



United, cuyo manejo del incidente suscitó una ola de indignación, elevará a 10 000 dólares el monto que un pasajero puede percibir en compensación por su asiento en un vuelo sobrevendido. Este monto ascendía a 1 350 dólares hasta ahora.



De este modo, la aerolínea se alinea con su rival Delta Air Lines, que adoptó una medida similar el 17 de abril, mientras que American Airlines decidió que no será más posible obligar a un pasajero a ceder su asiento.



United va mucho más lejos al asegurar que va a reducir la sobreventa de sus vuelos, una decisión que podría afectar sus ingresos y beneficios.

La sobreventa es una técnica comercial que permite a las compañías aéreas vender anticipadamente más asientos que los que tienen sus aviones, anticipando eventuales anulaciones o postergaciones.



La aerolínea confirmó además que no recurrirá más a la policía en caso de diferendo entre sus tripulantes y un pasajero, salvo por razones de seguridad.



Los pasajeros ya instalados en el avión no podrán más ser desembarcados y será posible modificar el itinerario en línea en caso de sobreventa. United igualmente va a capacitar a sus empleados en el manejo de relaciones con sus clientes.



La mayor parte de estas medidas serán efectivas “ inmediatamente ” y el resto serán puestas en vigor a lo largo de este año, prometió la línea aérea, que sin embargo no ha sancionado a ninguno de los empleados implicados en el incidente del 9 de abril.