UE destina 10 millones de euros a plan informativo sobre acuerdo con Ecuador

La Unión Europea destinó 10 millones de euros (USD 10,7 millones) para la socialización del acuerdo comercial con Ecuador, que entró en vigor de forma provisional el 1 de enero, tras publicarse en diciembre el protocolo de adhesión del país al acuerdo multipartito, que ya mantiene con Colombia y Perú.

Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea (UE) en Ecuador, dijo a Efe que se trata de fondos no reembolsables y apuntó que se ha suscrito un convenio con el Ministerio de Comercio Exterior, con la agencia privada de promoción de exportaciones e inversiones, así como con la Federación Ecuatoriana de Exportaciones.



"La idea es realmente ayudar a sociabilizar, a explicar, a asegurar que los que podrían aprovechar del acuerdo, van a poder aprovecharlo" en realidad, dijo al destacar la importancia de que las pymes sepan lo que hay y que los exportadores conozcan las oportunidades que se abren.

Recordó experiencias en Perú donde -dijo-, además de en las ciudades grandes, el acuerdo fue dado a conocer a las pymes, algo que se pretende replicar en Ecuador.



Así lo aseguró en un foro de lanzamiento del acuerdo comercial entre Ecuador y la UE, en el que se profundizó en las oportunidades para los nuevos negocios e inversiones.



En la cita se habló también sobre los impactos y las oportunidades del acuerdo, así como sobre los cambios en el régimen comercial una vez implementado el acuerdo que, aunque está en vigor, aún requiere que se solventen algunos asuntos para que quede en firme, recordó.



Señaló que por tener ya la aprobación del Parlamento Europeo, el acuerdo pudo entrar en vigor desde este mes, pero "hay algunos aspectos que tienen un carácter más político. Eso quiere decir que no se puede hacer entrar en vigor este acuerdo sin la aprobación de los parlamentos de todos los países" de la UE, apuntó.



"Eso es un proceso que ya está lanzado", agregó al indicar que, en términos de calendario, "es imposible" determinar fechas.



Según el ministro ecuatoriano de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, el acuerdo comercial asegura que el 99,7 % de la oferta exportable de los productos agrícolas y el 100 % de los industriales y de pesca ecuatorianos ingresen con 0 % de arancel a la UE.



Asimismo, permite la preservación del sistema andino de franja de precios, prevé salvaguardia agrícola, respalda la economía popular y solidaria y protege la industria naciente.



Van Steen destacó la importancia de socializar el acuerdo para ampliar la gama de productos no tradicionales exportables de Ecuador, que ahora incluye, entre otros, banano, atún, camarones, flores, cacao y café.



"Yo quisiera ir un poco más allá", explicó al comentar que le gustaría que Ecuador venda al exterior más productos elaborados, como mermeladas o chocolates y no solamente frutas o cacao.



Reiteró su esperanza de que el acuerdo no solo ayude a los grandes exportadores sino, como en Perú, que beneficie a las pymes con productos nuevos que puedan entrar en el "gigantesco" mercado, al que no podrán acceder si no conocen el acuerdo, comentó.



Por ello, recalcó la importancia del convenio suscrito para la socialización del acuerdo multipartes, que debía ser firmado hasta el 31 de diciembre de 2016, cuando llegaba a su fin el Sistema General de Preferencias (SGP-Plus) que la UE había concedido para reducir la carga arancelaria a las importaciones ecuatorianas.



De no haber logrado la ratificación del acuerdo, más de 400 subpartidas arancelarias hubiesen estado en desventaja, con más de 2.000 millones de dólares de impacto para Ecuador, según datos difundidos el año pasado por el parlamento.



Van Steen comentó que en los primeros veinticuatro días de vigencia del acuerdo no se han registrado problemas grandes en el área comercial y añadió que todo "ha fluido".