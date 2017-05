La Unión Europea se encomienda a Emmanuel Macron

La Unión Europea (UE), aliviada por la victoria anoche, 7 de mayo de 2017, de Emmanuel Macron, se encomienda al sólido respaldo del presidente electo de Francia al proyecto comunitario frente al rupturismo que encarna la ultraderechista Marine Le Pen.

"Francia es esencial para Europa, como Europa lo es para Francia", escribió hoy en una carta a Macron el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien confía en que el nuevo jefe del Estado francés "contribuirá constructivamente a resolver nuestros desafíos comunes y a mantener la unidad".



El centrista independiente, de 39 años, se impuso con un 66,06 % y 20,7 millones de votos en la segunda vuelta a la candidata de extrema derecha, de 48 años, que cosechó un 33,94 % y 10,6 millones de votos.



La rotunda victoria de Macron, anticipada por los sondeos, consolida la vía de la reforma europeísta frente a la amenaza del "Frexit" lanzada por Le Pen, quien había anunciado que, de ser elegida, convocaría un referéndum en Francia el próximo septiembre.



Todos los altos responsables de la Unión Europea se habían apresurado ya en felicitar al triunfal candidato en la propia noche electoral, en la que Macron lanzó un guiño a Bruselas al utilizar el Himno Europeo con partitura de Beethoven como tributo al europeísmo.



"Juntos por una Europa más fuerte", escribió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para felicitar al nuevo jefe del Estado francés, un europeísta militante al que Bruselas apoyaba abiertamente desde antes de los comicios.



Similares mensajes lanzaron el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que le invitó a dirigirse al pleno de la Eurocámara, y el máximo responsable del Consejo Europeo, quien en una primera reacción encontró espacio en los 144 caracteres de su mensaje de Twitter a Macron para mencionar la amenaza de las "noticias falsas" que han embarrado la campaña electoral francesa.



"Felicitaciones a Emmanuel Macron, a los franceses que han elegido la libertad, la igualdad y la fraternidad y han dicho no a la tiranía de las noticias falsas", escribió Tusk en las redes sociales, en referencia al ataque informático y la filtración de documentos que sufrió la candidatura de Macron a 24 horas de los comicios.



La victoria de Macron despeja un calendario electoral europeo muy exigente para Bruselas, tras el referéndum del "bréxit" en junio de 2016 sobre el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido y después del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del pasado noviembre.



En diciembre de 2016, Austria marcó la pauta en los comicios presidenciales con la derrota del ultraderechista Norbert Hofer frente al ecologista Alexander Van der Bellen. En marzo, le siguió holanda, con el pinchazo en las elecciones legislativas del xenófobo Geert Wielders y la victoria del liberal Mark Rutte.



Las Presidenciales francesas, a expensas de las elecciones legislativas que Francia celebrará en junio, marcan un punto de inflexión en las citas electorales del año, donde todavía quedan las federales alemanas de septiembre, pero con la derecha populista de AfD por debajo del 10 % en los sondeos.



La alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, resumió con un texto publicado en su blog en el que, en vísperas del Día de Europa que se celebra el 9 de mayo, saludó la inequívoca vocación europeísta de Macron.



"Tras meses de profecías sobre el inevitable alza de los populismos, sobre la disolución de la Unión Europea y el referéndum británico marcando el principio del fin, Francia ha elegido como presidente al candidato que, más que ningún otro, ha hecho bandera del orgullo y la identidad europea", firmó Mogherini.



No obstante, el propio Macron reconoció que muchos franceses le votaron anoche solo para frenar a Le Pen, que logró más votantes en Francia que la población individual de 17 países de la UE, desde Portugal o Suecia hasta Luxemburgo o República Checa.



Prueba de que el populismo euroescéptico aún no es un mal del pasado para la UE fue el mensaje lanzado hoy por Juncker desde Alemania: "Francia ha votado por Europa. Pero la lucha contra la extrema derecha no ha terminado. Hay que continuar esta batalla", dijo el presidente del Ejecutivo comunitario.



Según la agenda que se conoce hasta el momento, el nuevo presidente electo de Francia se reunirá por primera vez con sus colegas comunitarios durante de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Bruselas el próximo 25 de mayo, en la que también coincidirá con el presidente de EE.UU., Donald Trump.