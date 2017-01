La Unión Europea explica el acuerdo comercial a Pymes

Entre las pequeñas y medianas empresas aún existen dudas sobre los requisitos para exportar a la Unión Europea (UE) y los beneficios del acuerdo comercial, en vigencia desde este mes.

Para solventar esas inquietudes, funcionarios del bloque y de las Eurocámaras empiezan hoy, 24 de enero del 2017, un recorrido por varias ciudades del país. El objetivo es explicar las oportunidades para nuevos negocios e inversiones, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas locales.



El recorrido arranca hoy en el Swissotel, en Quito. Unas 250 empresas participarán en la cita donde se explicará, entre otros temas, el alcance del comercio de servicios, la exportación agro industrial, los productos vinculados al comercio justo, etc.

Anteriormente, el Ministerio de Comercio Exterior también ha realizado charlas sobre el acuerdo comercial.



A una de ellas asistió Guillermo Tapia, gerente de Cereales Andinos, una empresa que elabora bocadillos, hojuelas y harina de quinua para panadería y repostería.



Tapia destacó la información que recibió, pero cree que las capacitaciones deben profundizar en las necesidades de las empresas que buscan exportar ala UE.



Cereales Andinos es beneficiaria del programa Al Invest, que desarrolla la UE y otras entidades locales para impulsar las exportaciones de micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Este programa incluye un rubro para capacitación, el cual espera usar para aprovechar el acuerdo comercial.



Las empresas necesitan conocer más sobre los requisitos para exportar al bloque europeo, las normativas de etiquetado, las certificaciones de calidad, los materiales de empaque permitidos, etc.



La empresa de Tapia exportó a España 10 y 38 toneladas de quinua en grano en el 2014 y el 2015, respectivamente. Ahora quiere enviar productos con mayor valor agregado, por ejemplo, snacks de quinua y maíz endulzados con panela.



La firma Toltequitos también busca exportar alimentos andinos a la UE. Silvia Terán, propietaria de este negocio, cree que debe conocer sobre temas de mercado, como los precios para el envío de productos.



Reconoce que la vigencia del acuerdo no garantiza la exportación, aunque es importante que no existen aranceles para los ‘andean chips’ (bocaditos andinos) de diferentes cereales, los cuales busca vender a la UE.



Terán sabe que se necesita realizar inversiones para llegar a mercados selectos y conseguir certificaciones. Ahora la empresa está orientada a conseguir el sello FDA.



Toltequitos atendió en el 2015 un pedido de unas 100 cajas en Italia. Además, ha enviado muestras a España dentro de un proyecto del Gobierno para exportar sus productos desde este año.



Uno de los objetivos del Régimen al firmar el acuerdo con la UE fue impulsar las exportaciones de las Pymes, que representan el 30% del total de las colocaciones en el mercado europeo.



Estos negocios, sin embargo, encuentran dificultades en el camino, como es el caso de Selva Dorada. “El comprador quería que nosotros mismo nos financiemos la certificación orgánica y eso era muy oneroso”, dijo Manuel Zabala, socio de la empresa.



La última exportación de esta compañía que elabora chocolates y elaborados del cacao a realizó a Francia en el 2015. Ahora produce solo para el mercado local.



Entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones no petroleras del país cayeron un 3,3% en valor frente al mismo período del 2015. En dólares, la venta de productos no tradicionales bajaron, lo cual no ocurrió con las tradicionales como el banano, camarón, cacao, etc.



El brócoli es uno de los productos con potencial en la UE. Rafael Gómez de la Torre, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Legumbres, quien hoy será ponente en el foro de oportunidades, indicó que ya se conocen los mecanismos de exportación, lo cual ha sido un factor importante para impulsar las ventas. “Hay otras posibilidades agrícolas de exportación, que ya tienen un nicho de mercado en el bloque europeo”, indicó.



Mauricio García, quien elabora y vende conservas de frutas en almíbar bajo la marca Made of Frutz, indicó que tiene interés de exportar, aunque aún no se ha concentrado en el mercado de la UE.