Geovanni Atarihuana: ‘La Unidad Popular llama a votar siete veces sí’

Entrevista a Geovanni Atarihuana, director nacional de la Unidad Popular. Es Máster en proyectos. También lideró la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador entre 1999 y el 2001.



¿Las preguntas de la consulta responden a las necesidades sociales y políticas del país?



Lo fundamental es que nos plantea la posibilidad de que el pueblo castigue con el sí a los corruptos. También desmontar todo el aparataje de impunidad que se montó en el Gobierno anterior.



¿Qué preguntas faltaron, según UP?



Las otras enmiendas aprobadas en el 2015; la Ley de Comunicación, los derechos de los trabajadores del sector público. Quedaron pendiente, pero le tomamos la palabra a Lenín Moreno de que estos temas, así como la Seguridad Social y el aporte del Estado, la legalización de la Unión Nacional de Educadores, se procesen vía Decreto o en la Asamblea.



¿Qué papel cumplirá Unidad Popular en la campaña de la consulta?



Unidad Popular llama a votar siete veces sí. Nuestra campaña va a hacer abierta e intensa en las 24 provincias del país. Vamos a buscar la conformación de un frente nacional político con organizaciones de la tendencia. Nos interesa no solo el voto, sino la reflexión, que el pueblo entienda que debe participar. También que entienda que no se resuelve todo con la consulta, pero que es un paso importante. Nosotros vamos a movilizarnos antes del proceso.



¿Con qué fin?



El 25 (de octubre) estamos convocando para ir hacia la Corte y evitar que ese organismo le ponga trabas a la consulta. Vamos a pedir ser recibidos para argumentar que la eliminación de la reelección indefinida no registre derechos, sino que permite que el pueblo se exprese democráticamente. También que la Academia, los gremios puedan presentar ternas al Presidente Lenín Moreno, para que se pueda elegir a los miembros del Consejo Transitorio, en la pregunta relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



¿Están de acuerdo con que no se haya propuesto el cese de todas las autoridades de control y fiscalización?



Hubiéramos preferido que, de una vez, por su origen vinculado a Alianza País, el Fiscal, Contralor y Procurador sean cesados. Pero hay la posibilidad de que sean evaluadas por el Consejo Transitorio y estaremos pendientes de que sea objetiva. No tenemos una justicia independiente.



¿Coinciden con la necesidad de una nueva Constituyente?



Es uno de los medios que podríamos verlo más adelante. Por ahora hay urgencias: fumigar la casa.