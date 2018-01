Unidad Popular arrancó la campaña con una votación simbólica en Guayaquil

El movimiento Unidad Popular (UP) arrancó la campaña de la consulta popular y referendo en Guayaquil. La mañana de este miércoles 3 de enero del 2018 abrió la jornada con una votación simbólica en la plaza San Francisco, en pleno centro de la urbe.

La organización política instaló una mesa en la cual se ubicaron tres personas que simulaban ser miembros de una junta receptora del voto. Ellos recibían a los ciudadanos que se acercaban y les entregaba una papeleta en la cual constaban las siete preguntas que se votarán al próximo 4 de febrero.



Luego el usuario se acercaba a una urna que se colocó cerca de la mesa para que emitan su voto secreto por las opciones Sí o No. Posteriormente lo depositaban, la jornada tardó menos de un minuto por cada votante.



En la votación simbólica estuvieron las principales figuras de UP. Entre ellos, Giovanny Atariuana, Lenín Hurtado, Alonso López, Aracelly Moreno y Luis Chancay.



“Vamos a decirle siete veces sí al futuro de nuestro país, es la oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano de castigar a los corruptos, de eliminar la reelección indefinida y de abrir causes democráticos”, afirmó Atariuana.



Aseguró que Unidad Popular difundirá en las 24 provincias el contenido de las siete preguntas para que el electorado tome una decisión positiva y así, dijo, sepultar al correísmo.



Agregó que el respaldo de UP a la consulta y referendo es un paso adelante en el proceso de democratización de la nación y no constituye un cheque en blanco al Gobierno Nacional. “Es una campaña de un sí popular que reclama un futuro”.