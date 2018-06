Unidad Popular anuncia precandidaturas provinciales desde Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional de Unidad Popular (UP) se reunió este sábado 23 de junio del 2018 en Guayaquil para definir candidaturas para las elecciones seccionales que se realizarán el domingo 24 de marzo del próximo año.

Geovanny Atarihuana, director nacional de UP, aseguró que ya se están construyendo las “alternativas políticas” en todas las provincias del país.

Su intención es construir alianzas para presentar listas, “porque en el 2019 el pueblo quiere cambio”. Entre las propuestas, menciona revisar problemas de agua potable, alcantarillado e inseguridad.



Para la alcaldía de Quito, trabajarán en cuadros como Natasha Rojas, Marco Cadenas y están construyendo un proyecto político unitario con Paco Moncayo. “Creemos que las fuerzas democráticas tienen que recuperar la alcaldía de Quito, creemos que él es una buena alternativa y estamos seguros de que será alcalde”, expresó.



En Guayaquil están en conversaciones con la Izquierda Democrática y con Democracia Sí, entre otras fuerzas políticas, y preparan nombres. Entre las alianzas suenan Jorge Escala, Guillermo Leones y Alonso López. Aunque aseguró que UP está abierto a nombres que “seguro Guayaquil tiene”.



Entre las propuestas figuran, además, Marcelo Cabrera en la provincia de Azuay, Magali Orellana en la prefectura de Orellana y, Cléver Jiménez en Zamora y Chinchipe además de Jorge Guamán en Cotopaxi.



“Unidad Popular va a ser protagonista de las elecciones de 2019”, aseguró Atarihuana.



Entre los anuncios que se realizaron durante el Consejo Nacional, confirmaron la movilización que realizará el próximo 2 de julio a todas las cortes provinciales del país para exigir la prisión preventiva para Rafael Correa.



“El pueblo reclama justicia y que la impunidad debe terminar, tanto en casos de corrupción como de criminalización”, sostuvo el Director nacional de UP.



Atarihuana considera que el ex mandatario debe “responder aquí si tiene la valentía”. A su juicio, si Correa se declara prófugo o solicita asilo político en Bélgica “será confesión de que cometió los crímenes de los que lo están acusando”. Aunque no descartó que el expresidente “busque ese atajo”.