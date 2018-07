La UE pide a Nicaragua poner fin "inmediato" a la violencia y represión

LEA TAMBIÉN

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, urgió hoy a Nicaragua a "poner fin inmediato" a la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y a respetar las libertades fundamentales.

Mogherini informó en un comunicado de que ha escrito al ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, "a la luz del deterioro de la situación en el país".



Esta declaración de Mogherini se produce mientras están reunidos en Bruselas los cancilleres de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que en su declaración conjunta no hicieron mención a la situación en el país centroamericano.



Mogherini enfatizó a su colega nicaragüense que la UE "espera un fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y que se respeten las libertades fundamentales".



La política italiana expresó igualmente sus condolencias por todas las víctimas de la violencia y pidió que sus responsables sean llevados ante la justicia y, los grupos armados irregulares, "desmantelados".



Ante la decisión de todos los participantes en el diálogo nacional de invitar a organizaciones internacionales, incluida la UE, de asistir al proceso, Mogherini confirmó la disposición de la Unión para "acompañar y apoyar el proceso", en particular a la comisión sobre democratización y asuntos electorales.



Todo ello de cara a "las reformas necesarias y un proceso electoral completamente democrático y oportuno".



"Sólo un diálogo amplio sobre justicia y democracia permitirá una solución pacífica a la crisis en Nicaragua, que responda a las legítimas demandas de la población", añadió Mogherini.



La alta representante europea enfatizó que para que esto ocurra deben implementarse "todas" las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poner en marcha de forma "efectiva" todas las comisiones acordadas, en particular, la Comisión de Verificación y Seguridad y las de Justicia y Democratización.



Mogherini recordó que, entre tanto, para responder a las necesidades humanitarias inmediatas en el país, la UE ha proporcionado unos 300.000 euros para apoyar el acceso a cuidados sanitarios y transporte de los heridos por la violencia.



Además, el bloque comunitario a reforzado su apoyo a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y "está también evaluando" cual es el mejor modo de apoyar al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua que fueron establecidos recientemente en el país.

Mañana se cumplen tres meses desde que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua, inicialmente contra la reforma de las pensiones y posteriormente evolucionaron hacia masivas protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La violencia ha dejado más de 350 muertos y 1.830 heridos