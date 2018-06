UE aportará más de 10 millones de euros a Guatemala por tragedia del volcán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Unión Europea donará más de USD 10 millones de euros (unos USD 11,7 millones) a Guatemala por erupción del Volcán de Fuego del 3 de junio del 2018 para labores de reacción inmediata, de recuperación y reconstrucción de la zona afectada en una nueva ubicación.

El embajador de la UE en Guatemala, Stefano Gatto, indicó que además de los 100 000 euros (USD 117 918) donados la primera semana tras la catástrofe que ha cobrado la vida de al menos 114 habitantes de las faldas del Volcán de Fuego, en las próximas semanas se aportarán otros 300 000 euros (USD 353 755) para cubrir "las necesidades solicitadas por el Gobierno de Guatemala".



Más adelante, añadió, cuando tengan identificado cómo se rehabilitará la zona afectada por el coloso de 3 763 metros de altura sobre el nivel del mar -que abarcó los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla- se hará otro cuantioso aporte.



Se estima que será de "entre 10 y 15 millones de euros (unos USD 11,7 a 17,6 millones)" para las tareas de restauración de las viviendas de los afectados directamente.



"Será muy difícil que esa ladera cubierta de ceniza sea de nuevo habitable, así que buscaremos llegar a acuerdos con el Gobierno y, dependiendo de las necesidades que plantee, veremos hacia dónde ir", apuntó el diplomático al concluir una visita a Escuintla en conjunto con la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO).



La comitiva de la UE y ECHO verificó el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Escuintla, un albergue, un centro de acopio y la morgue provisional de la colonia Hunapú.

Bajo la presencia brumosa del Volcán de Fuego, que no dejó de lanzar fumarolas al aire y de presentar una ladera completa cubierta de humo -la barranca por donde desfiló el flujo piroclástico mortal del pasado 3 de junio-, la UE constató la atención de la tragedia y la coordinación de las diversas instituciones.



El jefe de la Oficina de ECHO para Centro América y del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, Vicente Raimundo, comentó que la ayuda inicial ha sido canalizada a través de la Cruz Roja Internacional en temas de salud, gestión de albergues y material para necesidades inmediatas, además de la identificación de las personas.



El siguiente aporte de 300 000 euros, que se negociará a través de la Cruz Roja española, está contemplado para "el manejo de albergues, la salud, el apoyo psicosocial".



Tanto Gatto como Raimundo observaron "la solidaridad del pueblo de Guatemala" con las donaciones realizadas que se encontraban atiborradas en el albergue y en el centro de acopio, pero mencionaron que la catástrofe "no ha terminado", por lo que hay "que estar muy atentos", pues además de que el volcán sigue con fuerte actividad, las condiciones de los albergues no son idóneas.



Al salir de la morgue provisional de Hunapú, donde se percataron del trabajo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses con los cuerpos y restos humanos y óseos calcinados, la comitiva se entrevistó con el coordinador del programa de respuesta de la Cruz Roja de Guatemala, Sergio de León.



De León comentó que cuentan con 80 personas como parte de su fuerza de tarea que han apoyado en el proceso de movilización de los cadáveres, su identificación y el trabajo con las familias, además de jornadas médicas desde el día de la erupción inicial y "no hay fecha límite" para apoyar en ese sitio, en donde también tienen a su cargo 10 albergues.

Gatto reflexionó que la erupción y la tragedia posterior "ha sido muy impactante", cuya repercusión internacional "fue evidente" y mencionó que al exterior de Guatemala se creyó que la catástrofe había sido en todo el país.



Cuando, "estamos hablando de una tragedia muy concreta con consecuencias muy duras", pero con un apoyo social de todo el país "muy grande", apuntó.



A falta de conocer el desenlace de esta tragedia causada por el coloso de Fuego, dijo que los fondos que brindará la UE serán "compatibilizados" con una de las áreas en las que trabajan en Guatemala: "gobernanza, desnutrición y el componente económico", para lo que tienen destinado un total de 180 millones de euros para un plan multianual de 7 años.