'Cuando el barco chocó, el puente tembló y no se podía estar en pie'

A las 20:05 de este jueves 12 de octubre del 2017, fueron rescatadas las nueve personas que permanecieron atrapadas durante más de cuatro horas en el puente basculante que une a Guayaquil con la Isla Santay.

Un tramo de la estructura fue derrumbada a las 15:40 de hoy cuando el barco pesquero Patricia la impactó. El suceso fue captado en videos que rápidamente circularon por las redes sociales.



A través de arneses, los ciudadanos descendieron desde una de las bases del puente hasta una lancha del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Esa institución estuvo a cargo de la operación con nueve miembros de la división de rescate.



Cristopher Medina había ido esta tarde hasta el sitio turístico, ubicado en la calle El Oro en su intersección con La Ría, en la orilla del río Guayas, con el fin de hacer unas tomas visuales. Él estuvo en el puente cuando sucedió el accidente.



"Cuando el barco chocó, el puente tembló y no se podía estar de pie", contó. Entonces decidió no regresar a la orilla del lado de Guayaquil.

En los momentos de la espera del rescate, el grupo de personas se dio ánimos para calmar la tensión. "Empezamos a hacernos bromas para estar felices, porque la estructura quedó débil y comenzó a vibrar", dijo Medina.



Los rescatados fueron trasladados desde el puente hasta tierra firme, en el muelle de la empresa Astilleros Navales Ecuatorianos, en las calles en Vacas Galindo y Viveros.



Cynthia Morales llegó de vacaciones proveniente de Quito. Es la segunda vez que estaba en Guayaquil y le recomendaron visitar la Isla Santay.



"Mi novio me gritó que me sostenga porque ya vimos que el barco se iba a estrellar", explicó la joven de 28 años. Luego ambos se quedaron allí hasta esperar instrucciones de personal del Ministerio del Ambiente.



Morales se preocupó y de inmediato llamó a su hermana para informarle que se encontraba bien. "Estaba nerviosa porque no sabía qué ibamos a hacer porque no podíamos bajar", dijo.



Para Medina lo vivido fue lo más impactante que le ha sucedido. "Tuvimos a un helicóptero en frente, me asusté mucho", comentó.



En principio el rescate iba a ser desde el aire a través de un helicóptero. Sin embargo las autoridades decidieron realizar el rescate por la vía fluvial porque representaba menos peligro.



Según informó el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, en el momento del accidente el puente no tenía ningún daño. Y se investiga la responsabilidad de la tripulación del barco. Tanto la nave como sus ocupantes permanecen retenidos.