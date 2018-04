Turismo toma acciones para proteger al viajero

LEA TAMBIÉN

El conflicto que se desarrolla en la zona de Mataje (Esmeraldas), en la frontera con Colombia, también incidió en el turismo receptivo de la provincia, según las últimas estimaciones que realizó el Ministerio de Turismo.

Para el ministro Enrique Ponce de León, se trata de un tema focalizado, para lo cual se están ejecutando las acciones pertinentes con el fin de que el turismo en la provincia no se afecte “Debemos preocuparnos, pero no alarmarnos en demasía. La zona de conflicto está focalizada en 20 km de línea limítrofe. Llamamos a la calma”, dijo el Ministro.



Luego de un viaje a Esmeraldas que realizó la semana pasada junto con el Gabinete ministerial, Ponce de León dijo que constató la incertidumbre que existe tras los últimos hechos protagonizados por el frente de Óliver Sinisterra, un grupo de disidentes de las FARC. Para el Ministro, es una lástima lo que está sucediendo porque los ingresos turísticos en Esmeraldas venían aumentando.



Según las estimaciones que realiza el Ministerio de Turismo, esta provincia registró



59 517 viajes durante el reciente feriado de Semana Santa, un incremento del 40,85% respecto al mismo feriado del 2016.



Los hechos que motivaron a los turistas a viajar a Esmeraldas están relacionados con temas recreacionales por vacaciones (61,30%), seguido de las visitas a familiares (27,90%).



El gasto promedio diario de cada turista en esta ciudad fue de USD 99, con una estadía promedio de dos noches y tres días para el turista nacional, mientras que el extranjero registró un promedio de ocho noches y nueve días.

El balneario de Atacames fue el destino esmeraldeño más visitado el año pasado, con 303 984 turistas nacionales y 52 950 visitantes extranjeros.



Según los movimientos migratorios provisionales que establece el Ministerio del Interior, los extranjeros que más visitaron la provincia verde en el 2017 provinieron de Colombia (11 961), seguidos de Filipinas (4 336) y la India (917).



Ponce de León se reunió este martes 24 de abril del 2018 con sus pares del ministerio de Defensa, Patricio Pazmiño; del ministerio del Interior, César Navas, y el secretario Particular del Presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, para estudiar medidas que garanticen el tránsito seguro durante el feriado próximo.



La inseguridad en la frontera norte motivó que se aplace la exigencia del seguro médico a los turistas foráneos. En un comunicado oficial, el Ministerio de Turismo informó que se prorrogó por 90 días la aplicación del seguro médico que se exige en el artículo 53 de la Ley de Movilidad Humana.



El seguro será exigible a partir del 22 de julio de este año. “Estamos pensando en aplicar el seguro a través de un método de incentivo, pero el país no está en este momento en la capacidad económica de pensar en aquel incentivo”, explicó Ponce de León, quien invitó a los turistas a utilizar protocolos de seguridad en sus viajes.



Entre las recomendaciones están portar los documentos de identidad, informar en la recepción del hotel o a familiares sobre los lugares que visitarán y fijar una hora aproximada de regreso, evitar zonas poco transitadas, procurar viajar en grupo, no hablar con desconocidos y solicitar asistencia policial ante cualquier movimiento sospechoso.