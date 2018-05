En Tungurahua, los familiares de 15 desaparecidos piden agilizar las investigaciones a la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

Los familiares de 15 personas desaparecidas en las ciudades de Ambato, Riobamba y Latacunga realizaron una marcha exigiendo a la Fiscalía de Tungurahua que agilite las investigaciones de cada uno de los casos que ahí se tramitan.

Los manifestantes, con pancartas, carteles y gritando consignas como “Queremos justicia para los desaparecidos” y “No nos cansamos por nuestros familiares”, caminaron este viernes, 11 de mayo del 2018, por las calles céntricas de la urbe ambateña.



La marcha subió por la calle Joaquín Lalama hasta la avenida Cevallos, en el centro Ambato, y realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía de Tungurahua. Ahí pidieron reunirse con el Fiscal Provincial, Galo Romero. La protesta fue liderada por Jeanette Constante madre de Giovanna Pérez desaparecida hace siete años y medio.



Con lágrimas contó que es triste y doloroso celebrar el Día de la Madre con una hija desaparecida. Exigieron a las autoridades celeridad, eficiencia en cada uno de los casos. “En el expediente reposan evidencias que apuntan a Luis L., como el responsable de la desaparición de mi hija. Él también consta como desaparecido, pero es falso porque está huido. La familia quiere que creamos en eso pero está vivo y se cambió su fisonomía”, dijo Constante.



En la caminata también participó que María Pilataxi quien llegó de Latacunga. Lleva en sus manos la foto de su hijo Edwin Geovanny Ushca, de 21 años, desaparecido hace dos en Quito. Él laboraba con su padre en la albañilería.



Pilataxi recordó que un fin de semana su esposo regresó a Latacunga y su vástago se quedó en la ciudad Capital. Al retornar el lunes a Quito no estuvo en casa. “Estamos buscando, hemos averiguado donde los amigos, pero no nos dan información. El caso está sin avanzar y estoy desesperada”.



Cerca de Pilataxi estaba Mónica Freire, madre de Viviana Yanza, de 22 años. La joven se extravió el 17 de septiembre del 2009. Cursaba el tercer semestre de Ingeniería en Marketing de la Universidad Técnica de Ambato.



Freire recordó que el día de su desaparición, Viviana estaba en clases cuando recibió una llamada telefónica. Pidió permiso para salir y desde entonces no se supo más de la joven. “No se conoce quién la citó. Estamos por cumplir 9 años y no hay nada en concreto. Se investigó a amigos y familiares, pero nadie supo nada”.



El presidente de la Asociación de Personas Desaparecidas, Telmo Pacheco, aseguró que de acuerdo con los datos reportados desde el 2013 hasta la actualidad hay 4 402 desaparecidos de acuerdo aún informe emitido por el exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga. “Con la desaparición de un hijo la familia sufre porque dejamos el trabajo para hacer los trámites en la fiscalía, los ministerios y sin encontrar nada ni respuestas”.



Una delegación de padres de familia se reunió con el fiscal de Tungurahua, Galo Romero. Se comprometió a reunirse con los fiscales encargados de los casos de desaparecidos con el propósito de continuar impulsando las causas y estos sean resueltos.