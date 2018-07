Tuneladora Luz de América del Metro de Quito deja de trabajar por 'retrasos en pagos'

LEA TAMBIÉN

La vocería del Consorcio Línea 1 del Metro de Quito anunció que paraliza los trabajos de construcción de la tuneladora Luz de América “ante los reiterados retrasos en los pagos por parte del Municipio de Quito”, según un comunicado que se hizo público hoy, martes 17 de julio del 2018.

“De persistir esta situación, en los próximos días la parada se hará extensiva a los restantes frentes de obra. CL1MdQ lamenta las molestias que estas circunstancias, totalmente ajenas a su voluntad y fuera del alcance de su gestión, puedan generar a los ciudadanos”, agrega el comunicado firmado por Marcela Vásquez, de la empresa que lleva las comunicaciones al consorcio constructor del Metro.



Según el consorcio, la deuda asciende a USD 63 millones. Explicó, además, que si no se efectúa una liquidación de las facturas, “la deuda ascenderá a US$93 millones a finales de julio y a más de US$180 millones en agosto. El incumplimiento de los pagos por parte del Municipio no permite atender en tiempo y forma las necesidades financieras del proyecto, motivo por el cual CL1MdQ se ve obligado a paralizar las obras. CL1MdQ lleva experimentando retrasos sistemáticos en el abono de las facturas desde mayo de 2017”.



“CL1MdQ está comprometido con el proyecto y lamenta que la situación de retrasos en los pagos altere de manera grave las condiciones contractuales y de trabajo. El Consorcio confía en la pronta solución de las dificultades de pago por parte del Municipio para seguir trabajando en el proyecto con los más altos estándares de sostenibilidad e innovación tecnológica”, dice el comunicado.



La obra presenta un avance del 70,5% con 73 frentes de obra.



Este Diario pidió una versión al Municipio, pero hasta ahora no la ha recibido.