Trump está seguro de su victoria en el conflicto comercial con la UE

El presidente Donald Trump se declaró, este lunes 24 de julio, convencido de que Estados Unidos impondrá su voluntad en la disputa comercial con la Unión Europea (UE), en la víspera de su reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la Casa Blanca.

"Debemos perseverar", dijo Trump en un discurso ante veteranos de guerra en Kansas City al referirse a los conflictos comerciales con la UE, China y otros importantes socios. "Estos países nos han estafado durante muchos años", repitió una vez más.



El Mandatario norteamericano consideró que, por ello, no se puede lograr una solución a la disputa en menos de una semana. "Va a tomar más tiempo, pero lo vamos a lograr", aseguró. El objetivo, agregó, consiste en "cerrar acuerdos comerciales mínimamente razonables, mínimamente justos y no estúpidos acuerdos comerciales como los que hemos tolerado desde hace 25 años".



Trump interpretó la visita de Juncker a la Casa Blanca este miércoles como una confesión de debilidad de la UE: "Todos vienen. No quieren que les impongan estos aranceles". El presidente agregó: "Lo que nos está haciendo la UE es increíble. ¡Que malo!". A los europeos les dijo que deben cambiar. "No querían cambiar. Les dije: okay, entonces vamos a imponer aranceles a sus automóviles". A renglón seguido, la UE solicitó mantener conversaciones. "Ellos dijeron: ¿cuándo podemos pasar? ¿Mañana estaría bien?". Trump opinó sobre los europeos: "Suenan amables, pero son duros". Trump aseguró que al final los agricultores estadounidenses serán "los grandes ganadores".

Después de que lo avanzara el diario The Washington Post, el Departamento de Agricultura confirmó este martes que los agricultores estadounidenses que sufran bajo las medidas en respuesta a los aranceles de Trump recibirán hasta USD 12 000 millones en ayudas.



China y la UE tienen en la mira a las exportaciones agrícolas estadounidenses en respuesta a los nuevos aranceles al acero y al aluminio y a los productos chinos. La medida es una respuesta al "daño comercial por represalias injustificadas" por el valor de 11.000 millones de dólares, indicó el Departamento.



Los agricultores en Estados Unidos son un importante sector de apoyo a Trump y su Partido Republicano. Antes de viajar a Kansas City, Trump había dejado claro que para él la imposición de aranceles punitivos es una estrategia comercial exitosa. "¡Los aranceles son lo más grande!", escribió en Twitter. "O un país que ha tratado de forma injusta a Estados Unidos en negociaciones comerciales negocia un acuerdo comercial justo o tendrá que enfrentarse a aranceles. Así de sencillo", afirmó.

En otro tuit, Trump se mostró convencido de que su política comercial ya está surtiendo efecto. "Todos los países que nos han tratado injustamente durante muchos años vienen a Washington para negociar", señaló. "Esto debería haber ocurrido hace muchos años, pero como reza el refrán: ¡Mejor tarde que nunca!".



Más tarde, Trump volvió a emplear la red social para hacer una propuesta en la que al parecer no cree él mismo. "La Unión Europea viene a Washington mañana para negociar un acuerdo sobre comercio. Tengo una idea para ellos. ¡Que tanto Estados Unidos como la UE dejen de lado todos los aranceles, barreras y subsidios! ¡Eso sería finalmente lo que se llama mercado libre y comercio justo! Espero que lo hagan, estamos listos. ¡Pero no lo harán!", escribió en Twitter.



La escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) será el principal tema de discusión en la reunión entre Trump y Juncker. El presidente estadounidense impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio. La UE respondió gravando con aranceles especiales las importaciones de productos estadounidenses como el whisky, los vaqueros y las motocicletas.

Ahora, Trump también sopesa imponer aranceles punitivos a automóviles europeos, lo que afectaría sobre todo a Alemania. Por este motivo, la UE ya ha comenzado a preparar nuevas represalias.



La Comisión Europea informó que antes de viajar a Washington, Juncker celebró este martes consultas con varios líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.



El Ejecutivo europeo había informado el lunes que Juncker viajaría a Estados Unidos sin una propuesta concreta para desactivar el conflicto comercial, sino con el objetivo principal de "desdramatizar" las tensiones.



La Comisión Europea ha dejado claro que no espera una rápida solución a la disputa. Trump justifica la imposición de aranceles adicionales en la defensa de "intereses nacionales de seguridad". La UE considera este argumento inverosímil y cree que, en realidad, el presidente busca proteger al sector empresarial estadounidenses de una competencia internacional indeseada.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington aseguró este martes que es poco probable que la imposición de aranceles proteccionistas a las importaciones permita reducir los déficits comerciales de Estados Unidos.