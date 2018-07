Trump: 'La solución a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera es que no vengan a EE.UU.'

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló hoy, martes 10 de julio del 2018, que la solución a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera con México es "que no vengan" a EE.UU. "ilegalmente".

"Bueno, tengo una solución. Dile a la gente que no venga ilegalmente a nuestro país. Esa es la solución. (...) Ven como lo hacen otras personas, ven legalmente", dijo Trump al ser preguntado sobre la última fecha límite para reunir a los menores de 5 años con sus padres antes de embarcar en el Air Force Once rumbo a Bruselas.



La administración Trump inició en abril pasado su polémica política de "tolerancia cero" contra la inmigración, que llevó a separar de sus padres a cerca de 3.000 menores de edad -de los cuales medio millar ya fueron entregados a sus padres-, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas.



El magistrado Dana Sabraw de San Diego (California) determinó a finales del mes pasado que los niños menores de cinco años debían volver con sus padres antes de hoy martes y estableció que el resto (de 5 años en adelante) debe reunirse con sus familiares antes del próximo día 26 de julio.



"Tenemos leyes, tenemos fronteras. No vengan a nuestro país de manera ilegal. No es algo bueno", continuó Trump, que desde su llegada a la Casa Blanca ha seguido una retórica de confrontación con la inmigración.



En una vista judicial con Sabraw este lunes, abogados del Departamento de Justicia (DOJ) explicaron que dos de los niños ya han regresado con sus padres, mientras que harán lo propio hoy martes con otro grupo, lo que permitiría llegar a una cifra de entre 54 y 59 menores.



De esta forma cumplirían en parte con el plazo impuesto por el juez de reunificar a los 102 menores con sus padres, fijado para este martes, y explicaron que en estos primeros casos el proceso fue más ágil dado que los padres continúan en custodia de las autoridades federales.



Trump llegará hoy por la noche a Bruselas para participar los dos días siguientes en la cumbre de líderes de la OTAN, antes de viajar al Reino Unido y concluir su gira europea el 16 de julio en Helsinki, donde se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin.