Trump recibe las mayores críticas de su mandato tras cumbre con Putin

Vergonzosa", "traidora", "peligrosa": el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una oleada de fuertes críticas en su país tras su comparecencia del lunes en Helsinki con su homólogo ruso, Vladimir Putin, incluso desde su propio Partido Republicano y medios afines como la cadena Fox.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, instó a Trump a reconocer que Rusia no es un aliado. "Rusia no es nuestro amigo", señaló también el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.



Para algunos presentadores de la Fox fue una actuación "desagradable" o "no especialmente firme". Arremetió contra él incluso uno de sus mayores apoyos, el republicano Newt Gingrich, para quien se trata del fallo más grave cometido por Trump desde su llegada al poder, hace un año y medio.



Otros políticos describieron la actuación de Trump como "vergonzosa", "bochornosa", "traidora", "peligrosa" o "débil".



Durante la rueda de prensa del lunes, tras una esperada cumbre bilateral, Putin negó cualquier intervención de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 que ganó Trump.



Lo que desató indignación en Estados Unidos es que Trump no se pusiese indiscutiblemente del lado de los servicios secretos norteamericanos, que están convencidos de que hubo injerencia rusa.



"Tengo una gran confianza en mis servicios secretos. Pero les diré que el presidente Putin fue hoy extremadamente firme y enérgico en su desmentido", dijo Trump, lo que le valió fuertes críticas dentro de sus fronteras.



"Puso la palabra de la KGB (la antigua agencia de inteligencia soviética, a la que perteneció Putin) por encima de la de los hombres y las mujeres de la CIA", advirtió el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.



"La rueda de prensa de hoy en Helsinki fue una de las comparecencias más vergonzosas de un presidente estadounidense desde tiempos inmemoriales", dijo el republicano John McCain, presidente del Comité de Defensa en el Senado.



"Durante mi vida profesional vi a muchas personas manipuladas por los servicios secretos rusos, pero nunca pensé que el presidente estadounidense sería uno de los utilizados por viejas manos de la KGB", tuiteó el Congresista republicano y ex trabajador de la CIA Will Hurd.



Para el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan, la actuación de Trump fue "simple y llanamente traidora".



"Putin lo tiene totalmente en el bolsillo", añadió. Ante las fuertes críticas, Trump intentó explicarse en Twitter durante su vuelo de regreso a Estados Unidos.



"Como dije hoy y muchas veces antes, 'tengo una GRAN confianza en MI gente de inteligencia' Sin embargo, también reconozco que para construir un futuro más brillante no podemos centrarnos exclusivamente en el pasado", dijo el presidente.



"¡Como las dos mayores potencias nucleares del mundo debemos llevarnos bien!", añadió.



En una entrevista con la candena Fox, Trump reiteró de nuevo sus ataques a las investigaciones que se llevan a cabo en su país sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones mediante ciberataques.

Según Trump, se trata de una "caza de brujas" que intenta abrir una brecha entre Estados Unidos y Rusia. También Putin criticó las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller, en otra entrevista con la misma cadena. Esta tarde a las 18:00 GMT Trump se reunirá con Congresistas en la Casa Blanca.