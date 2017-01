Trump fustiga a ícono de derechos civiles que tildó de ilegítima su elección

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fustigó el sábado 14 de enero del 2017 a un prominente legislador e ícono de la defensa de los derechos civiles que dijo que no asistirá a la ceremonia de investidura por considerar ilegítima la elección del magnate inmobiliario.

“El congresista John Lewis debería dedicar más tiempo a arreglar y ayudar a su distrito, que está en una situación horrible y cayéndose a pedazos (por no hablar de que está infestado de crimen), en vez de reclamar falsamente por los resultados de la elección", escribió Trump en un tuit.



“Todos hablan, hablan, hablan. No actúan ni resuelven. ¡Triste!”, agregó.



Lewis, quien representa un distrito en el sureño estado de Georgia que incluye a Atlanta y sus suburbios, se convirtió el viernes en el legislador demócrata de más alto perfil en boicotear la toma de posesión de Trump.



Al menos 16 legisladores demócratas han anunciado públicamente que no asistirán al acontecimiento, muchos de los cuales han indicado, además, que su ausencia constituye un acto de protesta política.



“No veo a este presidente electo como un presidente legítimo”, dijo Lewis en el programa “Meet the Press” de NBC, en una entrevista que saldrá al aire el domingo.

“Creo que los rusos participaron y ayudaron a este hombre a ser elegido. Y ayudaron a destruir la candidatura de Hillary Clinton”, dijo y agregó que por primera vez se perderá la ceremonia del juramento presidencial, desde que llegó a ser miembro del Congreso en 1987.



Agencias de inteligencia estadounidenses acusaron a Rusia de ciberataques contra el Comité Nacional Demócrata y de difundir correos de un alto asesor de Clinton para intentar influir en las elecciones de Estados Unidos en favor de Trump.

Héroe de la antisegregación



Lewis, de 76 años, es conocido por sus décadas de trabajo en movimientos de defensa de los derechos civiles, y marchó con Martin Luther King en agosto de 1963 en Washington, cuando el líder negro dio el famoso discurso de “Yo tengo un sueño”.



También fue parte de las protestas llamadas “Pasajero de la Libertad” en reclamo contra la segregación de los negros en las terminales de autobuses.



En marzo de 1965 participó de la marcha en Selma, Alabama (sur) , que terminó con una intervención militar y que más tarde se conoció como “Domingo Negro”.



Los internautas reprochan a Trump haber fustigado a Lewis justo en momentos en que Estados Unidos se dispone a rendir su homenaje anual a Martin Luther King.



Mark Takano, parlamentario demócrata, publicó este sábado en su cuenta Twitter una foto de Martin Luther King, y anuncia asimismo que no asistirá a la ceremonia de investidura de Trump.



El memorial de King, en el centro de Washington, es precisamente donde este sábado se manifestaron más de 2 000 personas, negros en su mayoría, que marcharon a lo largo del National Mall, la explanada flanqueada por los principales museos y memorials de la capital estadounidense.

“Marcha de las mujeres”



Los manifestantes compartían el mismo pesimismo ante a perspectiva de la presidencia de Trump, que asciende al poder en menos de una semana.



Procedente de Nueva York, Valerie Williams, se confesó “escandalizada” por los últimos nombramientos del magnate inmobiliario que, según ella, ilustran el reino del dinero en detrimento de las capas más desfavorecidas de la población.



“Tengo la sensación de que en los cuatro próximos años no habrá nadie en el gobierno que se interese por mis preocupaciones”, confió a la AFP .



Centenares de miles de estadounidenses se preparan para mostrar su rechazo a la llegada de Trump a la Casa Blanca a través de manifestaciones en todo el territorio nacional, sobre todo en Washington, donde ha sido convocada una concentración histórica para el 21 de enero.



Fundamentalmente, se prepara la “marcha de las mujeres”, nacida a partir de un simple mensaje publicado en Facebook, que podría atraer a 200 000 personas, según estimaciones de los organizadores.