Trump: 'EE.UU. estaría en guerra con Corea del Norte si no fuera por mí'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy, martes 3 de julio del 2018, que si no fuera por él, su país estaría ahora "en guerra" con Corea del Norte, y subrayó que el diálogo con el régimen de Kim Jong-un está siendo positivo.

"Muchas conversaciones buenas con Corea del Norte. ¡Está yendo bien! Mientras tanto, no ha habido Lanzamientos de Cohetes ni Pruebas Nucleares en 8 meses. Toda Asia está encantada", escribió en Twitter el presidente estadounidense.



"Solo el Partido de Oposición, que incluye a los Medios de comunicación Falsos, se está quejando. ¡Si no fuera por mí, ahora estaríamos en Guerra con Corea del Norte", añadió Trump.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, viajará este jueves y viernes a Corea del Norte para conversar con Kim sobre el desarrollo del acuerdo firmado por Trump y el líder norcoreano durante su cumbre en Singapur, el pasado 12 de junio.

Esa declaración abría las puertas a la desnuclearización del régimen norcoreano a cambio de que Washington conceda garantías para su supervivencia, pero no especificaba mecanismos ni plazos concretos para lograr esos objetivos.



La tercera visita de Pompeo a Pionyang podría servir para esbozar algunas de las condiciones para futuros acuerdos o incluso definir plazos para que el Norte desmantele su programa atómico.



El optimismo de la Casa Blanca choca con informes de prensa como el publicado este fin de semana por el diario The Washington Post, que indicaba que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Corea del Norte no pretende entregar todo su arsenal nuclear, y que está estudiando formas de ocultar el número de armas que tiene.



Según el diario digital Axios, la Casa Blanca confía en programar una segunda cumbre entre Trump y Kim en septiembre en Nueva York, si Corea del Norte hace avances concretos hacia la desnuclearización en los próximos meses.