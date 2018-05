Trump anuncia que espera recibir una carta de Kim Jong-un el 1 de junio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 31 de mayo del 2018 que la delegación de Corea del Norte que llegó este miércoles a Nueva York para reunirse con el secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará mañana a Washington para hacerle entrega de una carta del líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Van a acercarse a Washington el viernes y se me va a hacer entrega de una carta de Kim Jong-un", dijo el Mandatario justo antes de embarcarse en el avión presidencial para partir rumbo a Texas, donde este jueves tiene previsto participar en diversos actos.



Asimismo, Trump se volvió a mostrar optimista respecto a que la cumbre entre ambos líderes se celebre el 12 de junio, tal y como estaba inicialmente previsto, aunque dejó la puerta abierta a que el el encuentro no se celebre en absoluto.



"Esperemos celebrar la cumbre el día 12 (...). Puede que no baste con una reunión, a lo mejor se celebren dos o tres, o no ninguna", dijo.



Estas declaraciones se producen después de que este miércoles Pompeo se reuniera en Nueva York con el vicepresidente de Corea del Norte, Kim Yong Chol, para perfilar los detalles del posible encuentro.

Trump, que la semana pasada decidió cancelar el encuentro mediante una carta dirigida personalmente a Kim, insistió hoy en que "ya se verá qué pasa", aunque aseguró que la organización de la cumbre está "en buenas manos".



"Vamos bien, pero aún queda mucho trabajo por hacer", apuntó Trump.

De celebrarse, el encuentro entre Trump y Kim será el primero en la historia entre los mandatarios de EE.UU. y Corea del Norte tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953) y de 25 años de negociaciones fallidas a cuenta del programa atómico de Pyongyang.