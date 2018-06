‘Trump tiene el apoyo sólido de casi el 40% de la población’

LEA TAMBIÉN

El politólogo estadounidense Robert Y. Shapiro estuvo en Quito para dar dos charlas en la Universidad San Francisco. Una era sobre Big Data, pero la otra versaba sobre “la política de la verdad”, un tema interesante si se toma en cuenta que el presidente de su país, Donald Trump, acusa a sus críticos de generar las ‘fake news’ y, a la par, es el Mandatario que más ha mentido en la historia.

Usted habla de la política de la verdad, pero ¿podríamos hablar de la verdad de la política?

Los dos términos podrían ser interpretados como la misma cosa. Cuando me refiero a la política de la verdad, pienso en la información que se comunica sobre política. Donald Trump ha planteado este tema cuando habla de noticias falsas y que la cobertura política de los medios no es verdadera. Él está en desacuerdo con lo que es la verdad. También vemos lo que dice Trump y cómo los diferentes medios interpretan lo que dice. Es una gran dicotomía cuando comparamos el tratamiento de una noticia sobre Trump en Fox News y cómo lo hacen otras cadenas como CNN o NBC.

¿Cómo entender la polarización en EE.UU.?

Por un buen tiempo hasta los años 70, la política parecía más moderada. No había una abierta diferencia liberal-conservador. En la década de los 30, los partidos Republicano y Demócrata eran diferentes en política económica y política social. Los demócratas postularon también regular la economía. Los republicanos eran lo opuesto. Pero esa era la única división izquierda-derecha. En los 70, se dividieron en temas como racismo y, con el tiempo, en temas como medioambiente, derechos gay, aborto. De ahí hacia el presente, los dos partidos son muy opuestos, cuando en los 50, los votantes no creían en que hubiera ninguna diferencia entre los dos.

¿Y hacia el futuro?

Los dos compiten mucho en lograr la Presidencia y controlar el Congreso. Durante muchos años, los demócratas eran mayoría y podían tener un Gobierno unificado. Los republicanos no lo lograban. Pero ya George W. Bush tuvo un Congreso republicano y ahora Donald Trump.



Trump cuestiona las noticias como falsas, pero se ha comprobado que él es quien más ha mentido.

Es incuestionable. Los republicanos se justifican diciendo que los demócratas también mienten. Declaración tras declaración de Trump son falsas y esto no tiene precedente.



Richard Nixon debió renunciar por mentir.

Sí, pero en un tema mucho mayor como la obstrucción a la justicia.



Eso es lo que se acusa a Trump con el caso ruso.

Sí, pero en el caso de Watergate las evidencias eran mucho más claras. Y había audios. No conocemos ninguna cinta de Trump todavía, a pesar de que ha dicho que pudiera haberlas. La investigación de Watergate tomó dos años. No sabemos dónde ni cuándo la investigación sobre Trump llegue a aclararse.

¿Cuál es la incidencia en la opinión pública de las mentiras de Trump?

Lo que vemos en las encuestas es que esas mentiras no han afectado en la opinión pública porque Trump tiene una base de apoyo muy fuerte. Los niveles de apoyo no superan el 50% pero son sólidos alrededor del 40%. La razón para ello es que sus partidarios lo creen y por otra parte, aunque pudieran admitir que ha mentido, se mantienen leales porque creen que los del otro lado son peores. Es una cuestión de escoger el candidato que menos te desagrada.

Se acercan las elecciones de medio período. ¿Qué se puede esperar?

Ha habido algunos inconvenientes que obligan a algunos diputados a no lanzarse a la reelección. Arguyen motivos familiares, pero la verdad es que sienten que este no es un buen año para los republicanos por el sentimiento anti Trump y los demócratas están movilizados. Este tendrá un mayor efecto en el Congreso que en el Senado porque deberá haber más cambios. Además, hay casos de republicanos que habían sido electos en distritos en los que ganó Clinton. Los demócratas tendrán más curules, pero no sé si garantiza la mayoría. El problema de los demócratas en el Senado es que habrá muchos que deban buscar la reelección y eso ayudaría a los republicanos. Creo que los demócratas tendrán muchas curules en la Casa de Representantes pero no sé si lograrán tener el control mayoritario del Congreso.





Quién es

Robert Y. Shapiro ostenta la cátedra Wallace S. Sayre” de Gobierno. Es profesor en la Universidad de Columbia.



