Trump abandona el Reino Unido y viaja a Finlandia para la cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó hoy, domingo 15 de julio del 2018, el Reino Unido tras una visita de cuatro días para dirigirse a Finlandia, donde mañana participará en una cumbre junto a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

El mandatario, acompañado de su esposa Melania, subió a bordo del avión presidencial Air Force One poco después de las 16.00 hora local (15.00 GMT) en el aeropuerto Prestwick de Glasgow, al suroeste de Escocia, donde aterrizó el viernes para pasar un fin de semana privado, dedicado al golf en el complejo de su propiedad Turnberry.



La de mañana será la primera cumbre bilateral entre Putin y Trump, pero no la primera vez que los dos líderes se reúnan, puesto que se conocieron en la cumbre del G20 de julio de 2017 en Alemania y se volvieron a ver de manera informal en noviembre pasado en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), en Vietnam.



Trump declaró en la rueda de prensa posterior a su encuentro del viernes con la primera ministra, Theresa May, que de la reunión con Putin "pueden salir cosas sorprendentes" en un momento en que las relaciones entre ambos países están bastante deterioradas.

El jueves pasado, el primer día de su estancia en el Reino Unido, Trump fue agasajado por May con una cena de gala junto a empresarios.



Al día siguiente, los dirigentes mantuvieron un encuentro de trabajo y una rueda de prensa en que mostraron mutua voluntad de llegar a un "ambicioso" acuerdo comercial después del "brexit", tras aparcar sus diferencias sobre las estrategias de negociación con la Unión Europea.



Los Trump fueron recibidos además por la reina Isabel II en su palacio de Windsor, donde presenciaron un desfile militar y tomaron el té con la soberana.

Tras ello, la pareja se desplazó a Escocia para disfrutar de un fin de semana privado sin actos oficiales.



La visita de Trump al Reino Unido ha estado plagada de polémica, como mostraron las miles de personas que participaron en las multitudinarias protestas convocadas en Londres y Edimburgo, así como en ciudades más pequeñas, en rechazo a las políticas del jefe de la Casa Blanca.