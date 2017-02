Un triple choque dejó un auto incinerado y atascos en autopista de Guayaquil

Ni siquiera quedaron las llantas. Una camioneta se quemó por completo en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, en el norte de Guayaquil. Fue producto de un accidente que se registró cerca de las 18:00 de este martes 21 de febrero del 2017.

“No hubo tiempo para nada. Se encendió de inmediato”, contó Jorge Quimí, morador del sector. Una enorme nube de humo negro cubrió uno de los carriles de la avenida, a la altura del sector Los Vergeles. Decenas de vecinos de esta zona salieron con sus celulares para captar fotos y videos de la emergencia.



Luego de recopilar testimonios, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informaron que el accidente habría sido generado por un auto Kia Sportage que traspasó el parterre e interrumpió, en contravía, uno de los carriles que dirigen a la Terminal Terrestre. Este topó a un Ford Expedition que, por esquivar el impacto, se desplazó hacia su derecha, chocando con la camioneta Ford, que se volcó e inmediatamente se incendió.



“Rompí el vidrio cuando me percaté que se estaba incendiando. Intenté salir, pero era difícil; hasta que un señor me ayudó. Me duele la cabeza, me pegué en la rodilla”, contó Juan Carlos Alvarado, quien manejaba el auto que se incineró.



La conductora del auto que habría causado el triple choque fue trasladada a un patrullero de la Policía Nacional, por seguridad. Hasta ahí se acercaron sus familiares. Su hermana explicó que la dirección falló y perdió el control del vehículo. “Ella no maneja a exceso de velocidad. Pueden revisar los videos de las cámaras de seguridad y los radares”, dijo.



Dos motobombas de la División Forestal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, un cuartel cercano al sitio del accidente, controlaron las llamas. La camioneta quedó carbonizada. El humo tóxico, generado por el contacto con el agua, no apartó a los curiosos que se amontonaron alrededor.



El tránsito se paralizó por al menos una hora. Los dos carriles centrales fueron bloqueados, por lo que buses y autos formaron largas filas.