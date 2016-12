Baja de tributos, pago a Oxy y otros rubros se cubrieron con deuda

Si bien el precio del petróleo ecuatoriano tuvo una serie de fluctuaciones el 2016, este indicador cumplió la previsión que hiciera Finanzas a inicios de año: USD 35 por barril, según datos del Banco Central y el Sistema Nacional de Información.

Pero pese a que se cumplió el precio proyectado, el país tuvo que recurrir a un mayor financiamiento este año para cubrir la menor recaudación tributaria, un mayor déficit fiscal y gastos no previstos como el pago del laudo a favor de la firma estadounidense Oxy y el terremoto.



Las necesidades de financiamiento del país subieron casi al doble durante 2016. Finanzas proyectó, a inicios de año, que se requerirían USD 6 597 millones para cubrirlas, pero luego la meta subió a 10 893 millones. Y, según datos al 26 diciembre de Finanzas, se registraron ingresos por financiamiento de 13 068 millones.



En términos de endeudamiento público, es decir, lo que el Gobierno reconoce oficialmente como deuda, el principal financista del Ecuador este año fue China. Las obligaciones con ese país pasaron de USD 5 486 millones a 8 146 millones entre diciembre del 2015 y noviembre pasado.



Los principales créditos que otorgó ese país fueron dos atados a la venta de petróleo, por un total de 2 970 millones con el banco chino ICBC.



Otra fuente de recursos fue la emisión de papeles soberanos en el mercado internacional, que sumaron USD 2 750 millones, repartidos en tres colocaciones.



Entre las fuentes de financiamiento que no se consideran deuda están las preventas petroleras. El Fisco recibió USD 2 145 millones hasta el 27 de diciembre por este concepto. Pero este año el Gobierno también tuvo que pagar obligaciones por las ventas anticipadas, que sumaron 1 259 millones. Con ello quedó un saldo a favor de USD 886 millones.



Las operaciones de inyección de liquidez del Banco Central a Finanzas no se consideran deuda. Este mecanismo también fue una fuente importante de financiamiento, pues aportó con USD 2 952 millones hasta el 23 de diciembre.