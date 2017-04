Tribunal archiva petición de nulidad de elecciones presentada por Andrés Páez

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador archivó la petición de nulidad de la segunda vuelta de las elecciones presentada por Andrés Páez, excandidato a la Vicepresidencia por el opositor movimiento Creando Oportunidades (Creo), informó la noche del domingo 23 de abril del 2017 presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Importante: El TCE notificó al CNE el Archivo del "recurso de nulidad" presentado por A. Paez Creo/Suma No se adj. una sola prueba", escribió Poso en su cuenta de Twitter.



Páez, excandidato a la Vicepresidencia en fórmula con Guillermo Lasso, informó el viernes en su cuenta de Twitter que había interpuesto el recurso: "Ya presenté el recurso de NULIDAD del proceso electoral fraudulento del 2 de abril último", escribió sin profundizar en detalles.



Tras resolver varias impugnaciones e incluso el recuento de más de 1,2 millones de votos, el CNE señaló el pasado martes que el candidato oficialista, Lenín Moreno, del movimiento Alianza País (AP), recibió el apoyo de 5 062 018 votantes y Lasso,

4 833 389 sufragios, en tanto que 69 436 votaron en blanco y 670 731 nulo.



El recuento del martes sobre 3 865 actas que presentaban supuestas irregularidades y solicitado tanto por AP (de izquierda) como por Creo (de centroderecha), aumentó a 51,16 % los votantes que eligieron a Moreno frente al 48,84 % que escogió a Lasso.



El movimiento Creo ha mostrado su disconformidad con el proceso pues pedía el recuento de todos los votos de los comicios del 2 de abril, al que llegaron Moreno y Lasso por haber sido los dos candidatos más votados, de entre ocho, en la primera vuelta del pasado 19 de febrero.



El sábado último, durante una concentración de AP, en Quito, el gobernante ecuatoriano, Rafael Correa, criticó la actuación de la oposición durante el proceso electoral, pidió que "aprendan a perder" y dijo que no permitirán que "malos perdedores" deslegitimen el triunfo de Moreno.



En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, Lasso dijo hoy a sus seguidores que hay que mirar "con entereza el futuro".

"Tenemos que mirar con entereza el futuro, con firmeza, trabajar con decisión; defender siempre principios y valores, y no acomodarse a las circunstancias, por lo tanto, pueden contar con el movimiento CREO y pueden contar conmigo", dijo el excandidato presidencial, quien el miércoles dijo que no reconoce la victoria de Moreno.