Tribunal niega acción de protección en contra del Consejo transitorio

El solicitante era Ramiro Rivadeneira, exdefensor del Pueblo. Pedía que se deje sin efecto la terminación anticipada de su cargo, que fue determinada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

El exfuncionario no entregó la información solicitada por el Consejo, en medio del proceso de evaluación, que se aprobó con el referendo del 4 de febrero del 2018. Por esta razón, los consejeros declararon a Rivadeneira en desacato y lo cesaron de su cargo.



Este viernes, 18 de mayo, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró improcedente el amparo de protección presentado por el exdefensor. La instancia consideró que el Cpccs recibió un mandato del pueblo para evaluar a autoridades y que Rivadeneira no se sometió al mismo por una decisión personal, por lo que con su cesación no hubo vulneración de derechos o incumplimiento del debido proceso.



Darwin Seraquive, secretario general y representante legal del Consejo, indicó luego de la audiencia que con la decisión del Tribunal se ratificó la cesación de Rivadeneira. En su alegato, él indicó que con la negativa de participar en la evaluación, “Rivadeneira le dio la espalda al pueblo”.