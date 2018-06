El traslado del mercado de Durán genera inconformidad entre comerciantes

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los desmanes dejaron como saldo el pasado viernes a cuatro personas detenidas y un policía herido con una fractura en el tabique. Rosa Quishpe, de 49 años, terminó con un rasguño en la mejilla izquierda. Su hijo es uno de los detenidos. Ella vende verduras en el antiguo mercado César Yánez de Durán (Guayas) desde hace 28 años. Y fue una de las comerciantes que protestó por el derecho a seguir trabajando en las inmediaciones del antiguo mercado, ahora desalojado en el centro del cantón.

La mañana de este domingo 10 de junio las calles de acceso al sitio lucen bloqueadas, para evitar que los comerciantes vuelvan a ocupar los exteriores. En los enfrentamientos con la Policía, los comerciantes les arrojaron cajas de madera y piedras a la fuerza pública, según denunció el jefe de la policía de Durán, Pablo Naranjo.



El Municipio abrió el pasado 1 de junio el nuevo Mercado Las Manuelas, a unas cuatro cuadras de la ubicación de la vieja infraestructura del César Yánez. Pero no todos los comerciantes están conformes con ser trasladado a las nuevas instalaciones.



Quishpe decidió alquilar por USD 300 al mes un local comercial en las cercanías del antiguo mercado, ahora desalojado. Pero está a expensas de que el Cabildo le clausure el negocio porque carece de permiso. “Queremos que el Municipio nos reubique pero en un local grandecito, nos ofrecieron locales de tres por tres, pero los del nuevo mercado son muy estrechos”, indicó la comerciante.



María Cashug, de 35 años, otra comerciante con 20 años en el sector, coincide en que la falta de espacio en el nuevo mercado es el principal inconveniente. Ella también optó por alquilar un local en una casa cercana al viejo César Yánez. “Necesitamos espacio para exhibir y atender a los clientes, ellos quieren escoger frutas y verduras. Pedimos que dos de los pequeños puestos del nuevo mercado nos de a un sola persona”, dijo.



Roxana Vera, coordinadora de Servicios Públicos, Justicia y Ambiente del Municipio de Durán, indicó que el César Yánez cumplió su vida útil. Ahora el Municipio prevé construir ahí un polideportivo, a la espera de alcanzar un acuerdo con Ferrocarriles del Ecuador, propietaria de los terrenos.



El Mercado Las Manuelas hace parte del reordenamiento urbano del centro del cantón ferroviario, dijo. El nuevo mercado tiene la primera escalera eléctrica de Durán, ascensores, áreas climatizadas, 110 parqueos, patio de comidas y una sala de recreación infantil.



“Para nosotros fue prioridad que los comerciantes del César Yánez postulen al nuevo mercado, hicimos mesas técnicas y de los comerciantes nacieron los requerimientos básicos de cada local, tenemos una disponibilidad de 392 puestos”, explicó Vera.



Actualmente están ocupados 300 locales del nuevo mercado. Y están disponibles los restantes 92. El arriendo de los puestos más pequeños, de 4.5 metros cuadrados, está en USD 30 mensuales. Y los de puestos de 9 metros cuadrados están en alrededor de USD 70, el alquiler mensual. El Cabildo asume los costos de electricidad y de agua potable.



En el municipio dicen que alrededor de 30 comerciantes no se acogieron al proceso de postulación y son los que ahora están protestando. Mientras que los comerciantes dicen que son más de 100.



“La administración está abierta a recibir sus postulaciones, vamos a abrir un tercer proceso de postulación a los nuevos locales porque no nos interesa tener puestos vacíos. Ya les hemos dado facilidades a los comerciantes que están impagos con el Municipio”, agregó Vera.