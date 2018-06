Transportistas de Quito piden de nuevo aumento del pasaje 

LEA TAMBIÉN

Este viernes, 1 de junio del 2018, se reunirán los representantes del gremio de buses de Quito. El encuentro, en el Sindicato de Choferes de Pichincha, estará orientada a tomar decisiones sobre el rumbo del servicio que brindan en la ciudad, luego de la suspensión de las compensaciones económicas que recibían por parte del Municipio.

Jorge Yánez, dirigiente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, informó esta mañana que no están cerrados al diálogo con el Municipio. Pero, enfatizó, sin las compensaciones económicas y sin una nivelación de la tarifa, no alcanza para operar.



Los concejales de Quito anunciaron el retiro de la compensación el 10 de mayo. Ellos acordaron suspender el pago hasta que se realice una auditoría y la Alcaldía informe sobre su plan de política tarifaria a futuro, incluyendo los ajustes para la entrada en operaciones del Metro.



Yánez añadió que “con seguridad” está tarde tendrán una reunión con el alcalde Mauricio Rodas, y esperan llegar a una solución. “Hubo un acercamiento mutuo”, aseguró.



Una de las medidas que contemplan los transportistas si no logran una respuesta es trabajar únicamente ocho horas. Estas, inicialmente, serían en la mañana, aunque aún no está definido. Precisamente temas como este, dijo Yánez, tratarían en la cita de este viernes.

A decir del dirigente, USD 0,42 es el valor que estableció un estudio técnico contratado por el mismo Municipio y esa debería ser la tarifa. Sin embargo, aún esperan escuchar los planteamientos del lado del Cabildo y que el tema se resuelva en el Concejo.



Los transportistas, luego del retiro de las compensaciones, interpusieron una acción de protección por la vía legal. No obstante, esta semana recibieron una respuesta negativa.



En Quito hay 56 operadoras con 2 360 unidades en el área urbana y 500 en los valles.