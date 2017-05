Transportistas se paralizaron en la vía Alóag- Santo Domingo

Unos 15 tráileres y camiones se estacionaron en el kilómetro 88 de la vía Alóag - Santo Domingo, que conecta la Sierra con la Costa del país. Ellos obstaculizaron la carretera desde las 18:00 de este 3 de mayo del 2017.

Luciendo pancartas y gritando consignas, los transportistas ratificaron que la medida será indefinida hasta que las autoridades cumplan con el acuerdo al que llegaron los representantes de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Pichincha en días pasados.



En ese entendimiento se dispuso que desde el 2 de mayo del 2017 se empezaría a cobrar una tarifa de USD 1 en cada peaje.



Francisco Flores es uno de los transportistas que decidió estacionar su tráiler a un costado de la vía Alóag para unirse a la protesta. "Queremos que se respeten los acuerdos y que nos respeten como gremio".



Él señaló que se unió al paro porque no es posible pagar una tarifa triplicada en una vía de solo 100 kilómetros. Un vehículo de seis ejes pagaría hasta USD 18. "No es posible que la vía debamos construirla nosotros y no el Estado. Estamos de acuerdo con que paguemos por el mantenimiento, pero es inconstitucional pagar por una obra que aún no se construye".



Hasta las 19:00 de este miércoles, personal de la Policía Nacional se encontraba en la vía Alóag- Santo Domingo para desviar a los vehículos por la carretera Las Mercedes- Calacalí.



Mientras que otros vehículos que no pudieron cruzar por la Alóag se quedaron esperando en la carretera. Las filas llegan hasta el sector conocido como Tinalandia.



Hasta las 18:40, la Policía dialogaba con los transportistas para que cedieran el paso a los vehículos, pero el gremio se negó a acatar la orden y solo dejaron transitar a personas que iban hasta la parroquia Alluriquín o a las ambulancias.