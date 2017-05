Los transportistas analizan una paralización nacional

Los transportistas de carga pesada y de pasajeros mantuvieron ayer, 4 de mayo de 2017, tres reuniones para evaluar la paralización del miércoles 3 en la vía Alóag - Santo Domingo.

La primera reunión fue privada entre los gremios. Cada federación propuso nuevas medidas para mostrar su rechazo al cobro de tres tarifas en dos peajes de la carretera de 100 kilómetros.



Luego se reunieron todas las federaciones para hacer una evaluación de las afectaciones que han tenido desde el 17 de abril, cuando empezó a operar el peaje en la jurisdicción de Santo Domingo.



El conductor Juan Criollo señaló que, aparte de pagar USD 18 en los dos peajes, ha sufrido retrasos en la entrega de los productos. “Debemos ser claros y estar unidos. Y si el paro es definitivo, entonces ninguno de estos días deberíamos prestar el servicio”.



Los transportistas de pasajeros, en cambio, señalaron que los usuarios se han molestado por el cierre de la Alóag. “Nuestra propuesta es que expongamos a los pasajeros lo que nos pasa para que nos apoyen, porque si solo nos paralizamos sin difundir lo que pasa, estamos repitiendo lo mismo que hicieron las autoridades con nosotros”, señaló el conductor de la cooperativa Alóag, Fabricio Hidalgo.



En la tercera reunión, que inició a las 14:00, se tenía previsto que los presidentes de las federaciones decidieran la medida con la que continuarán su protesta. Una de las opciones que estaba en discusión era pedir el apoyo de las federaciones de transporte de otras provincias y carreteras. “Estamos analizando una suspensión de las actividades a nivel nacional”, señaló Criollo.



Hasta el cierre de esta edición la vía Alóag - Santo Domingo se encontraba habilitada y en el peaje de Alóag se continuaba pagando USD 2 por eje , mientras que en la Santo Domingo era USD 1.



Según el prefecto de Santo Domingo, Geovanny Benítez, había una prorroga que se cumplía ayer para que se pusiera en macha el acuerdo que firmaron las prefecturas el pasado 25 de abril. “Me confirmaron que aún no se podrá ejecutar el acuerdo”.



La Prefectura de Pichincha señaló que el acuerdo aún no se ejecutará porque Santo Domingo ha incumplido con lo pactado en la reunión al no ponerse de acuerdo para reformar el fideicomiso.



Benítez señaló que esa reforma debe hacerla Pichincha porque Santo Domingo solo fue un invitado desde el 2015 y el convenio del fideicomiso se firmó en el 2002.