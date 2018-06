Transportistas analizaron medidas a tomar por el pago de compensaciones

LEA TAMBIÉN

Los representantes de 52 operadoras de transporte urbano de Quito se reunieron hoy, jueves 28 de junio del 2018, por la tarde en la sede del Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha, ubicada en el norte de la ciudad. El objetivo: analizar las medidas que adoptarán a futuro por el incremento de los pasajes a USD 0,42 y el pago de las compensaciones que están pendientes.

“Se han planteado algunas alternativas de carácter legal, posiblemente una racionalización (del servicio) y otra… Si bien un grupo está recogiendo firmas, el transporte también quiere adherirse”, manifestó Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito.



Una de las posibilidades que estudian los transportistas es acogerse al derecho a la resistencia, que está detallado en el artículo 98 de la Constitución de República.



Se quejó de que el Municipio tuvo, en el 2008, el plan de movilidad y transporte, pero no lo puso en vigencia. Tampoco ha permitido la modernización empresarial de las operadoras. “Tenemos una política tarifaria que no permite, de manera independiente y autónoma, ponerse en vigencia a pesar de que hay los estudios formalizados”.



Cuestionó que en la ciudad existe una red de transporte que ha sufrido cambios a pesar de la implementación de los corredores VRT en los principales ejes viales, ocasionando pérdidas y merma a los autobuses convencionales.



A su juicio, es un deber del Estado entregar el servicio. Además, el Municipio no cumplió durante 18 meses la implementación del sistema integral de recaudo, que fue un compromiso formal que la Alcaldía adquirió cuando se suscribió la compensación anterior.



Para Yánez, el único responsable que no ha permitido que se soluciones el problema de la movilidad y el transporte es el al acalde Mauricio Rodas y el cuerpo de concejales. “Seguimos estudiando, deliberando hasta que llegar a tomar las decisiones que mejor convengan a la transportación sin lastimar a la ciudadanía porque esta se merece respeto”.



Hasta el cierre de esta edición, los representantes del transporte urbano continuaban reunidos y buscando una alternativa. La resolución que adopten será notificada al presidente Lenín Moreno, el alcalde Rodas y los concejales de Quito. ”Estamos estudiando una (paralización). Es una de las posibilidades que puede darse”.



Los transportistas lamentaron que, cuando no existe liderazgo en una ciudad, los resultados son nefastos. Consideran que los diálogos con el Municipio han sido nulos porque son engaños.