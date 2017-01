Transportistas realizaron una marcha en Santo Domingo de los Tsáchilas por los nuevos peajes en la vía Alóag

Los transportistas del país se reunieron en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente de Ecuador. Ellos participaron en una marcha pacífica, que se desarrolló este jueves 26 de enero del 2017, en el centro de la ciudad.

El objetivo de la marcha fue rechazar la construcción de un tercer peaje en la vía Alóag – Santo Domingo y el incremento del precio de la tarifa.



En la actualidad, la carretera que une a la Sierra con la Costa tiene un peaje en el ingreso de la población de Alóag. El segundo peaje, que estaba en el kilómetro 88, en la jurisdicción de Santo Domingo, fue derrocado hace un año por la constructora Hidalgo & Hidalgo.



Desde entonces, la Prefectura de Santo Domingo propuso al Ministerio de Transporte y Obras públicas reconstruir las casetas de ese peaje y además que la recaudación sea utilizada para pagar la ampliación de los 28 kilómetros de la vía desde la Unión del Toachi hasta la provincia Tsáchila. Pero la Prefectura de Pichincha también propuso la construcción de un nuevo peaje en Tandapi.



El gremio de transportistas no está de acuerdo con que se construya un tercer peaje. Por eso marcharon este 26 de enero en Santo Domingo. Los más de 2 000 transportistas hicieron dos paradas durante la marcha.



Una fue en la Gobernación. Ahí los transportistas, con carteles y cánticos, le explicaron al gobernador Líder Olaya la problemática de que existen tres peajes en la Alóag. “Pedimos que si las autoridades de Pichincha y Santo Domingo no pueden ponerse de acuerdo, entonces que sea el Gobierno Nacional quien se encargue de la vía”, señaló Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado de Santo Domingo de los Tsáchilas.



Luego, los transportistas se dirigieron hasta la Prefectura de Santo Domingo, donde fueron recibidos por el prefecto Geovanny Benítez y la viceprefecta, Andrea Maldonado. Las autoridades y el gremio de transportistas llegaron al acuerdo de que se dialogará este tema con Pichincha. “Estamos dispuesto a hablar, pero no permitiremos que la construcción de un tercer peaje porque nos perjudicamos todos y tendría que regularse la tarifa del pasaje, el comercio…”, señaló Ortiz.



El lunes 30 de enero de 2017 se tiene previsto que las autoridades y los transportistas fijen una fecha para una reunión en la que también participarán moradores de los poblados que habitan en la vía como Tandapi y Alluriquín.