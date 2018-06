Transportistas de Quito anunciaron una marcha para el 11 de junio del 2018

LEA TAMBIÉN

Las operadoras de transporte urbano de Quito realizarán una marcha el lunes, 11 de junio del 2018, desde el Parque de El Arbolito hasta el Palacio Municipal. Así lo anunció el gremio en una rueda de prensa que se llevó a cabo en el auditorio del Sindicato de Choferes, norte de la capital, la mañana del 8 de junio.

Los dirigentes aseguraron que se está cometiendo una injusticia con los transportistas de la ciudad al mantener el mismo costo del pasaje desde hace más de 15 años.



Se prevé que la marcha empiece a las 09:00. La movilización busca revertir la resolución tomada por el Concejo Metropolitano, el 10 de mayo, de suspender el pago de las compensaciones a transportistas, mientras se realiza una auditoría externa.



Jorge Yánez, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito, anunció que se entregará una carta al alcalde de la capital Mauricio Rodas en la que expondrán sus inquietudes.



Además, pedirán audiencia con el burgomaestre y con los concejales. Si no lo consiguen, según Yánez, realizarán un plantón pasando un día.



El dirigente aseguró que no han tomado medidas más fuertes porque su intención no es perjudicar a los usuarios ni que la ciudad se vea afectada por falta de servicio.



Esperan que el Alcalde los reciba en el Salón de Ciudad. “Esperamos que no nos pongan mallas ni obstáculos, porque los transportistas somos gente de bien”, dijo Yánez.

Pablo Lima, gerente de la Cámara, aseguró que no se ha cerrado el diálogo con el burgomaestre, pero insistió en que hace falta tomar decisiones. Hizo un llamado a los miembros del Concejo Metropolitano para llevar a cabo un trabajo eficaz.