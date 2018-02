El servicio de transporte en la Sierra Centro de Ecuador paralizado

La paralización del servicio de transporte interprovincial e intracantonal dejó a cientos de pasajeros sin movilización en la Sierra Centro. Las terminales terrestres de Ambato y Latacunga están vacíos hoy, martes 27 de febrero del 2018.

A pesar de que el gobernador de Tungurahua, Juan DeHowitt, dijo que se había llegado a un acuerdo con los transportistas para que no paralizaran el servicio este se cumplió a medias. "Esperamos que en el transcurso del día se normalice el servicio de transporte, puesto que la dirigencia se comprometió a trabajar hoy".



El centro de transferencia intercantonal de la ciudad de Ambato lució vacío. Los buses que trasladan a los pasajeros desde la capital de Tungurahua hasta los cantones no laboraron.



Rene Urrutia, socio de la Cooperativa de Transporte Amazonas, informó que algunos conductores trabajarán hasta el mediodía y luego se sumarán a la paralización.



En la Terminal Terrestre de Latacunga hubo poca afluencia de pasajeros y las unidades de transporte no llegaron. La Agencia Nacional de Tránsito de Cotopaxi dispuso que los buses de servicio escolar movilizaran a los usuarios. Así lo confirmó Gladys Sánchez, administradora de la Terminal.



En la provincia de Bolívar, se informó que algunos buses del transporte interprovincial están trabajando.