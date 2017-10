Los controles de la AMT ya sancionan a los conductores sin extintor ni botiquín 

La campaña informativa en las calles finalizó. Desde esta semana en Quito se emiten sanciones a los conductores que no portan en el interior de su vehículo un botiquín de primeros auxilios o un extintor o que, en su defecto, tienen un dispositivo contra incendios caducado. Julio Puga, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), lo señaló.

EL COMERCIO recorrió este 12 de octubre del 2017 diferentes establecimientos de venta de extintores y botiquines y constató una alta demanda, a raíz de los controles que intensificó la AMT la semana pasada, en los cuales se informó a los conductores que el porte de estos elementos es obligatorio, para evitar multas y pérdida en los puntos de la licencia.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) considera una contravención de tránsito de sexta clase no portar en el automotor un botiquín de primeros auxilios y un extintor de incendios cargado y funcionando. El conductor que infrinja esta norma será sancionado con una multa equivalente al diez por ciento del salario básico unificado y la reducción de tres puntos en su licencia.

¿Cuánto cuestan los extintores y botiquines? Los precios varían: en unos establecimientos los artículos se ofertan por separado; en otros, hay kits. Por ejemplo, en la empresa Ecuatepi, localizada en la av. América, en el norte de la ciudad, se venden extintores de polvo químico seco de cinco libras en USD 24. En el mismo establecimiento se recargan extintores por USD 5.

La venta de estos elementos de seguridad vial se incrementó en la capital. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

En el local especializado en elementos contra incendios, Asociado R&M, en la av. Napo, sur de Quito, se ofertan extintores de 2,5 kilogramos en USD 15. También hay otra un llamado ‘kit de carretera’, que incluye un extintor, un botiquín de primeros auxilios, un triángulo de seguridad y dos guantes por USD 28. Carla Molina, representante del local, da cuenta de que la demanda de extintores y recargas aumentó en un 200% en las últimas dos semanas. Ella informa que en los últimos siete días comercializó alrededor de 300 extintores.



Molina señaló que los productos son importados, en su mayoría, de China. “Nos abastecemos cada semana. Aún tenemos en stock, pero vemos que en otros locales ya no tienen estos artículos”, indicó.



En una cadena ferretera en un centro comercial del sur de Quito un kit similar cuesta USD 35. En diferentes locales de autolujos ubicados cerca de los centros de matriculación vehicular, también se expone este paquete de seguridad, con un precio aproximado de USD 35.



Los operativos de control de la AMT se realizan todos los días en diferentes sectores del Distrito Metropolitano. La tarde del jueves 12 de octubre, una decena de agentes realizaron un operativo en la avenida De los Shyris, en el norte.



Luis Revelo fue abordado por los uniformados, quienes le pidieron que presentara su extintor y su botiquín. El conductor abrió su cajuela y mostró los dos elementos. “Cuando adquirí el vehículo vino incluido todo esto”, aseguró.



Erick Arias, otro conductor, también presentó su extintor en el operativo. Sin embargo, al revisarlo, los agentes le informaron que el dispositivo estaba caducado. “Recién ahorita me entero que está caducado. Nunca lo he usado”. Los efectivos le recomendaron adquirir un nuevo y no lo sancionaron.

La AMT emprendió la campaña preventiva para que la ciudadanía tomara consciencia del porte de estos elementos de seguridad vial, que son obligatorios en Ecuador. Juan Villacís, coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), recordó que se han registrado casos de incendios en el interior de vehículos, en los cuales los conductores no disponían del extintor para controlar las llamas.



Sin embargo, la aplicación de las sanciones se retomó desde esta semana. Villacís revela que 330 conductores son sancionados mensualmente en Quito por esta causa.