El tradicional apagón de radio Tarqui ya no se escuchará este fin de año

El Apagón, la tradición quiteña para despedir el año viejo de la desaparecida Radio Tarqui, no se realizará este 2016. Así lo confirmó Hernán Herdoíza Leiva, este jueves 29 de diciembre. De esta forma, el programa radial con el conteo, segundo a segundo, del último minuto del año llega a su fin tras seis décadas de vida.

“El Apagón de Radio Tarqui fue y es una tradición, es parte de la historia de Quito. Pienso que todo en la vida tiene un ciclo y hay que cumplirlo. Salir y hacerlo por la puerta grande, es lo que pasó con Tarqui y con todos sus programas tradicionales”, dijo Hernán Herdoíza Leiva, hijo de Gustavo Herdoíza León, fundador de la radio en 1955 y fallecido el 21 de junio del 2015.



Radio Tarqui salió del aire el 30 de octubre del 2015. “La frecuencia 990 en AM, en primera instancia no fue renovada automáticamente como lo disponía la Ley vigente al año 2012. Por otra parte, al publicarse las Bases del Concurso de Frecuencias en abril de 2016 no fue incluida en las frecuencias por las cuales se podía participar, con eso se cerró definitivamente el ciclo de Radio Tarqui”, dijo Herdoíza Leiva.



“El pasado diciembre, fue el primer fin de año luego de la muerte de mi padre, Gustavo Herdoíza León y decidí hacer ese Apagón en su homenaje”, el programa del 2015 fue transmitido por radio Pichincha Universal.



El Apagón fue un programa radial de 10 minutos en el cual se enviaban buenos deseos, se realizaban las evaluaciones del año que se terminaba y se hacía proyecciones para el Año Nuevo. Este conteo regresivo para culminar un año dejó huella en la vida de la ciudad y ya es parte de la cultura quiteña, según el comunicador Pablo Vasquez, quien realiza un masterado en la Universidad Andina sobre las tradiciones del año viejo en los barrios populares de Quito.



Tradicionalmente el programa fue realizado y locutado por Gustavo Herdoíza León, conocido radiodifusor y exalcalde de Quito, que se hizo llamar ‘Maestro Juanito’. Él, junto a Wilson Robalino y Walvin Vargas, cada fin de Año, acompañaba a los quiteños en su despedida.



Luzmila Naranjo, una ambateña que llegó a Quito en 1980, recordó que desde que vive en la capital, siempre terminaba el escuchando el programa de radio Tarqui. “Siempre me hacía llorar, era tan lindo, tan sentido, todo lo que decían. El señor Herdoíza era una magnífica persona”. Recordó que el año pasado sí escuchó el programa a través de radio Pichincha Universal.



Hernán Herdoíza Leiva señaló que su deseo es que "este programa, esta gran tradición quede en la memoria de todos los quiteños como lo que fue por 60 años".