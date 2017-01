Se iniciaron los trabajos para el Metro de Quito sobre la av. Rodrigo de Chávez

Desde las 06:00 de este martes 31 de enero del 2016 los conductores tuvieron que adaptarse a las modificaciones que se implementaron en la avenida Rodrigo de Chávez, en el sur de Quito. Desde la calle Pedro de Alfaro hasta la Pedro Dorado, la vía se redujo de seis a tres carriles.

Hasta ayer se anunció que la medida se iba a implementar hasta la calle Galte, una cuadra más, pero esta mañana aún no se aplicó. El tránsito fluyó con normalidad durante las primeras horas. Agentes de tránsito se colocaron en el inicio de los cierres para guiar a los conductores.



La intersección entre la Pedro de Alfaro y Rodrigo de Chávez fue el único punto que causó dificultades en el tránsito, ya que en esta zona se produce el estrechamiento de los carriles.



Hasta las 08:30 continuaba funcionando un carril en sentido oriente- occidente y dos en sentido contrario en el tramo establecido. Esta medida se prevé que se aplicará hasta las 13:00 y desde ese momento, hasta las 06:00, empezarían a funcionar un carril en sentido occidente- oriente y uno de forma contraria.



La calle Pedro Dorado también cambió su sentido. Esta vía ya no desembocará en la Rodrigo de Chávez.



Según los agentes de tránsito del sector, no se registró complicaciones esta mañana. Conductores como Pedro Ayala coinciden en que la medida hasta el momento no afectó la movilidad. Se continuará evaluando la aplicación de estos cambios.



A las 08:40 se empezaron a ver los primeros trabajos en la vía. Esta modificación en el tránsito se prevé tendrá una vigencia de cuatro meses mientras duren las obras para el Metro de Quito.