Todd Chapman: ‘10 temas deberán resolverse antes de ir al acuerdo comercial’

Entrevista a Todd Chapman, embajador de EE.UU. en Ecuador

Ecuador anunció que quiere ir a un acuerdo comercial. ¿Qué pasos se deben seguir?

​

Ahora estamos pensando en cómo mejorar la relación comercial. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Comercio Exterior para hallar métodos para ampliar la relación comercial. Mi Gobierno anunció de una manera general que está abierto a acuerdos bilaterales.



¿Cómo puede Ecuador avanzar en esa agenda?



Entender dónde está su situación actual e identificar cuáles son los irritantes que necesitan ser trabajados para ampliar esta relación. El viceministro de Comercio Exterior, Humberto Jiménez, fue hace dos semanas a Washington para discutir esos temas.



¿Cuáles son esos temas irritantes?



Hay 10. Entre ellos, la tasa aduanera, que es algo que preocupó mucho; la creación de nuevas barreras; juicios que involucran a empresas de EE.UU.; patentes; la propiedad intelectual al software, a la música, a los videos. Yo estuve en Manta el fin de semana y hay discos de USD 1 que se puede comprar. Eso es algo que tiene que trabajarse. Es un tema por solucionar.



¿Ecuador está abierto para resolver esos temas?



La relación es bien abierta con el Ministerio de Comercio Exterior y eso es importante para hallar arreglos.



Se habló de conformar el Consejo de Comercio e Inversiones. ¿Eso va?



Eso es una opción. Este Consejo ya existía, pero no se ha reunido desde 2009 porque no había acuerdos para discutir sobre estos temas. Ahora estamos viendo la posibilidad de empezar este proceso más formal y hallar una solución a esos 10 ítems.



Con esos temas irritantes, ¿Ecuador puede mantenerse dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que está por aprobarse y que permite el ingreso de productos sin arancel a EE.UU.?



El SGP fue aprobado en la Cámara Baja y ahora está en el Senado. Hay expectativa de que será renovado, lo cual permitirá que esa gama de productos estén libres de arancel, pero no significa que será por siempre, porque hay requisitos que cumplir y eso debe ser hecho por Ecuador.



¿Se puede perder el SGP?



Por eso conversamos tanto para superar los irritantes. Es importante que el trabajo sea continuo y conjunto para reducir esas probabilidades.



Ecuador esperaba que atún, rosas, brócoli y alcachofas se sumen al SGP, pero no se logró. ¿Por qué?



No es buena estrategia pedir más acceso a nuestro mercado y al mismo tiempo crear barreras. Es mejor trabajar para bajar barreras y maximizar el acceso a mercados.



En el foro de Davos EE.UU. habló de America First ¿Cómo se reflejaría ese proteccionismo en un acuerdo con Ecuador?



Yo no diría eso. Yo creo que la política de America First es la política de un Gobierno que quiere promover los intereses de sus ciudadanos. Cuando se trabaja en el área de comercio exterior, los mejores acuerdos son los que benefician a ambos lados y eso es importante para enfatizar.



¿Qué tanto pesa Venezuela y Assange en la relación bilateral?



Nosotros conversamos sobre muchos temas de política exterior, educación, lucha contra el narcotráfico y eso es lo importante. En Venezuela continuamos muy preocupados por el tema de derechos humanos, la democracia (...). Es importante que todos se junten para llamar la atención sobre las injusticias que están pasando en ese país.



¿Cómo está la cooperación de EE.UU. con Ecuador en seguridad?



Hemos trabajado muy bien durante muchos años. Tenemos una preocupación sobre el narcotráfico, que está impactando negativamente en Ecuador como en mi país. Por eso, con los ministerios del Interior y de Defensa y de otros actores estamos cooperando con Inteligencia, con entrenamiento a los policías.



A más de Inteligencia ¿hay entrega de equipos?



Esta misma semana estamos dando cursos de entrenamiento en Guayaquil, para la gente que analiza documentos en el puerto.



¿El entrenamiento es para policías y militares?



Estamos trabajando con los policías. Pero de vez en cuando tenemos cursos para ayudar a los militares.



¿Cómo ha visto el atentado de San Lorenzo?



Muy lamentable. Lamento mucho la violencia que vemos en San Lorenzo. Respondemos con el equipo de especialistas, para ayudar con la investigación. Pero yo creo que es una cosa bastante peligrosa para Ecuador, que este tipo de violencia, que es más común en Colombia, está llegando aquí. Todos debemos combatir el narcotráfico.





Todd Chapman



Cargo. Embajador de EE.UU. en Ecuador desde enero del 2016. Tiene una amplia trayectoria diplomática. Fue Subsecretario Adjunto de Asuntos Políticos y Militares en el Departamento de Estado y participó en misiones en Brasil y otros países.