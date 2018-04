La autora del tiroteo de YouTube tenía odio a la plataforma por sus políticas 

Las autoridades llegaron temprano este miércoles a la casa de la familia de Nasim Najafi Aghdam, la mujer que odiaba tanto a YouTube que el martes 3 de abril del 2018 fue a la empresa y comenzó a disparar contra los empleados.

Hirió a tres -uno de ellos en estado crítico- antes de suicidarse.



Investigadores de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos fueron de mañana a la casa de la familia de Aghdam en la ciudad de Menifee, a unos 727 km de San Bruno, donde se registró el tiroteo el martes a la hora del almuerzo, informaron medios locales.



Aghdam, de 39 años y residente de San Diego, más al sur, a unos 800 km, disparó en un patio abierto de la empresa, generando el caos.



Cientos de empleados salieron corriendo, otros se refugiaron en las oficinas. La policía cerró el complejo tecnológico para requisar el lugar.



Uno de los empleados Salahoden Abdul-Kafi escribió en redes sociales que la tiradora -que pensó era un hombre- “ tenía una máscara de disparar y una armadura completa del cuerpo, y caminaba calmadamente y disparaba una pistola ” .



Las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. Según un estudio del FBI, de 160 tiroteos desde 2000 a 2013, las mujeres abrieron fuego solo seis veces, es decir un 3,8% de los casos.



La policía dijo en un comunicado que “ no hay evidencia de que la tiradora conociera a las víctimas ” ni que tuviera a nadie concreto en su mira. Aún no se determinó un motivo claro.

Esta foto sin fecha obtenida el 4 de abril de 2018 por cortesía del Departamento de Policía de San Bruno muestra al sospechoso de tiro Nasim Najafi Aghdam. Foto: AFP