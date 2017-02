Lilian Tintori dice que Nicolás Maduro 'castigó' a Leopoldo López por la reunión que ella sostuvo con Donald Trump

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano preso Leopoldo López, dijo hoy (18 de febrero del 2017) que el presidente Nicolás Maduro ordenó al Supremo ratificar la condena contra su marido, como castigo por la reunión que ella sostuvo el miércoles en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Maduro le ordenó al (Tribunal Supremo de Justicia) TSJ que le saliera la sentencia a Leopoldo por castigo a que Trump me recibió en la Casa Blanca", dijo Tintori, quien tildó de "represalia" y de "retaliación" esta medida dada a conocer el jueves por la Sala de Casación Penal del Supremo.



Aseguró que López "no sabía nada" de dicho encuentro por lo que se sorprendió cuando ella le contó al respecto ayer durante una visita conyugal en la cárcel militar de Ramo Verde, donde el opositor cumple hoy tres años en prisión tras ser condenado a casi 14 luego de ser declarado culpable de la violencia desatada tras una marcha antigubernamental en 2014.



"Leopoldo me felicitó porque me dijo que qué importante es el trabajo internacional que hemos hecho (...) para lograr una reunión con el presidente de los EE.UU. Él (López) que es político entiende el impacto que pueda tener", prosiguió.



Luego de la reunión del miércoles -en la que también participaron el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el senador republicano Marco Rubio- Trump pidió la liberación "inmediata" de López, a través de un mensaje en Twitter donde publicó además una fotografía que mostraba el encuentro en cuestión.



Tintori, sin embargo, matizó hoy que lo más importante no es esa imagen sino lo que se habló en dicha reunión pues, sostuvo, "como activista de derechos humanos ahora quiero ver resultados".



Señaló también que los tres años de reclusión de su marido han sido para ambos un tiempo "de sacrificio" pero "lleno de amor, de aprendizaje, de trabajo, de resistencia", y "sobre todo" de "entrega".



Dijo que López envió un mensaje al país que será leído por ella este sábado durante la marcha convocada por su partido Voluntad Popular (VP) y por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a propósito de la fecha. "Es una actividad de protesta, de decir no más dictadura", afirmó.



Por otra parte, reiteró su denuncia por las condiciones en las que, dice, mantienen al líder de VP en la cárcel militar pues, aseveró, "lo tienen acosado, aislado" mientras que a ella y al resto de familiares directos, que son los únicos con derecho a visitarle, los someten a registros "humillantes".



En este sentido, indicó que el viernes la "desnudaron completamente" para poder ingresar al penal y fue grabada por cinco cámaras de video en el espacio de visitas y en la habitación que disponen para las visitas conyugales donde, aseguró, la encierran junto a su marido durante dos horas.



Por último, afirmó que López aboga más por la amplitud que por la reestructuración de la MUD -luego de que este fuera el término usado por la coalición al anunciar su renovación el viernes-, pero no agregó mayores comentarios.



El Supremo desestimó el jueves un recurso introducido por la defensa de López por considerarlo "manifiestamente infundado" con lo que el caso pudiera darse por cerrado en Venezuela.



Sin embargo, Juan Carlos Gutiérrez, el abogado del antichavista, no ha descartado solicitar además un recurso extraordinario de revisión del caso ante la Sala Constitucional del Supremo, aunque ya ha dicho que emprenderá acciones ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).