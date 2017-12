Theresa May promete mantener en 2018 los 'progresos' hechos sobre el 'brexit' 

La primera ministra británica, Theresa May, prometió este sábado, 30 de diciembre, en su discurso de Año Nuevo mantener en 2018 "los progresos" hechos en 2017 sobre el brexit', aunque también dedicará esfuerzos a construir una sociedad "más justa" en el Reino Unido.

En su intervención, difundida entre los medios, May recordó los hitos conseguidos en 2017 sobre el brexit, con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo y la consecución en diciembre de un acuerdo en la primera fase de la negociación con Bruselas.



"Este año que viene abordaremos los cruciales asuntos del comercio y la seguridad, y estoy resuelta a mantener los progresos durante 2018", afirmó la jefa del Gobierno británico, que en junio perdió la mayoría absoluta parlamentaria en unas elecciones anticipadas.



"Porque, al margen del sentido de su voto en el referéndum (del 23 de junio de 2016), lo que la mayoría de la gente quiere es que el Gobierno logre un buen brexit, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", manifestó.



May dijo que, además de las negociaciones para la salida del bloque europeo, prevista para el 29 de marzo de 2019, su Gobierno "tiene otras ambiciones" y trabajará para "mejorar las condiciones de vida" de los británicos, con la creación de más empleo, la construcción de viviendas asequibles y más inversión en educación y sanidad.



La primera ministra se comprometió a eliminar "todo prejuicio y discriminación" de la sociedad británica y promover una cultura de "decencia y respeto" en el lugar de trabajo, coincidiendo con el centenario en 2018 de la introducción del primer voto femenino.



El Gobierno conservador también protegerá el medio ambiente y será "estandarte de la paz y el orden en el mundo", aseguró.

"Creo que 2018 puede ser un año de confianza renovada y orgullo en nuestro país", dijo May.



"Será un año en que seguiremos haciendo progresos hacia un brexit exitoso, una economía preparada para el futuro y una sociedad más fuerte y justa para todos", manifestó.