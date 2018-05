Testigo implica a concejal y miliciano en asesinato de Marielle Franco

LEA TAMBIÉN

Un testigo implicó a un concejal y un miliciano en la ejecución de la concejal de izquierda de Río de Janeiro y activista negra Marielle Franco, indicó este martes el portal del diario brasileño O Globo.

Según el testigo, que pidió protección, el concejal Marcello Sicilian y el expolicía Orlando Oliveira de Araújo, actualmente detenido, se habrían sentido irritados por las acciones comunitarias de Marielle Franco en la empobrecida zona oeste de Rio, donde el primero tiene intereses electorales y el segundo dirigía una milicia parapolicial.



“El expolicía era una especie de capataz del concejal”, afirmó el testigo según O Globo.



El declarante, que dice haber trabajado como custodia del miliciano, relató fechas y lugares de encuentros entre el político y el expolicía.



Preso desde el año pasado, Oliveira habría ordenado el asesinato de Marielle desde su celda, añade el testigo en su relato, publicado en exclusiva por O Globo y replicado en los principales medios brasileños.

Siciliano afirmó que no conoce al expolicía y negó la acusación de que estaba interesado en la muerte de Marielle. Esa información “es totalmente falsa”, afirmó en una nota enviada a la AFP .



“Es una cobardía que intenten incriminarme de esa forma. Marielle, además de una colega de trabajo, era mi amiga. Teníamos proyectos de ley juntos”, aseguró.



El diputado federal Chico Alencar, del partido PSOL, al que pertenecía Marielle Franco, dijo a la AFP a través de su asesoría que la mañana del martes una comisión de legisladores se reunió con el comisario a cargo del caso y que “esa información -sobre los dos presuntos implicados- no fue mencionada".



Las revelaciones de O Globo son “una línea más de investigación que se abre y precisa ser profundizada ” , agregó.



Franco, de 38 años, fue acribillada a tiros el 14 de marzo en Rio junto al conductor del automóvil en el que viajaba, en un episodio que conmovió al país y al mundo y que aún no ha sido esclarecido.

El mes pasado, el ministro de Seguridad Raúl Jungmann ya había adelantado que las milicias parapoliciales eran las principales sospechosas del asesinato.



Marielle participó en una comisión parlamentaria (CPI) que en 2008 se atrevió a desenmascarar y castigar a las hasta entonces intocables milicias.



Fue su mentor político, el diputado estatal Marcelo Freixo, quien presidió esa comisión y quien, desde entonces, vive con guardaespaldas por las constantes amenazas de muerte.



Las milicias parapoliciales nacieron, teóricamente, como enemigas de los narcotraficantes, con la connivencia de autoridades que las consideraron un mal menor.



Pero luego se fueron expandiendo hasta dominar buena parte de la ciudad a base de extorsiones, venta ilegal de servicios básicos y también de disputas armadas ejercidas, hoy incluso, junto a narcotraficantes.