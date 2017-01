Terremoto de magnitud 8 sacude las Islas Salomón y Papua Nueva Guinea

Un terremoto de magnitud 8 sacudió hoy (22 de enero del 2017) la región en torno a las Islas Salomón y Papua Nueva Guinea, en el Pacífico sur.

Aunque en un principio el centro de alerta de tsunamis en Hawai advirtió de olas de hasta un metro, después retiró la alarma. Los servicios indonesios de prevención de catástrofes también señalaron que "no hay riesgo de tsunami".



Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud de 8, aunque el Centro Geológico alemán de Postdam la reduce a 7,8.



El epicentro se situó 40 kilómetros al oeste de Pangua, en Papua Nueva Guinea. Las Islas Salomón se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.



Ya a comienzos de diciembre el archipiélago fue sacudido por fuertes terremotos que no obstante no causaron daños graves.