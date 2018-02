En Quitumbe usuarios esperan a que se deponga paralización del transporte

Usuarios caminando con sus maletas de un lado a otro. Ese fue el escenario que se observó durante la mañana de hoy, martes 27 de febrero del 2018, en la Terminal Terrestre Quitumbe, en el sur de Quito.

Dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunciaron una paralización del servicio intra e interprovincial desde las 00:00 hasta las 23:59 de hoy. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Algunas personas como Laura Yuquilema se llevaron una sorpresa cuando observaron que no había atención en la boleterías.



“No sabía del paro y tengo que regresar urgente a Santo Domingo”, comentó la mujer, mientras pensaba una solución sentada sobre unos costales.



Ella llegó a Quito a las 05:00 para retirar una mercadería, pero debe regresar a Santo Domingo para recoger a su bebé de cuatro meses que dejó encargada.



Comenta que está dispuesta a pagar hasta USD 15 para poder llegar a su destino.



Franklin Soto en cambio sí conocía de la suspensión del transporte, pero de todas formas decidió ir a la terminal para encontrar alguna posibilidad de llegar a Latacunga. “Voy a ir a Tambillo y de ahí busco una camioneta o buseta para poder llegar”.



Arturo Peña compró un pasaje para Guayaquil, pero para las 21:30. “En Flota Imbabura me vendieron el pasaje para la noche, me arriesgué a comprar porque quizá en la noche haya mucha gente que quiere salir y no vaya a existir capacidad para atender a tanto viajero”.



Como él, Sandra Paredes también compró un pasaje hacia Guayaquil. Ella estaba hospedada en un hostal en el centro de Quito, por lo que decidió esperar hasta las 22:00 para viajar. “Voy a quedarme aquí todo el día, porque con tanta maleta no voy a estarme paseando”.



Dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) anunciaron una paralización del servicio intra e interprovincial desde las 00:00 hasta las 23:59 de hoy.



La medida de protesta del gremio del responde a que tras largas reuniones mantenidas con las autoridades del Gobierno Nacional, no han llegado a acuerdos para que se defina el pago del subsidio del 50% del valor de la tarifa que reciben los grupos vulnerables.