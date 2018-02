Ventanillas cerradas y largas filas de pasajeros en la terminal terrestre de Riobamba

Dos cooperativas que cubrían la ruta Riobamba - Ambato y Riobamba - Quito fueron las únicas que se presentaron la mañana de hoy, martes 27 de febrero del 2018, en la terminal terrestre de Riobamba. Largas filas de pasajeros buscan otras opciones para movilizarse a sus destinos.

Myriam Zurita llegó a las 07:30 a la terminal terrestre esperando conseguir un boleto para movilizarse a Guayaquil, sin embargo, las ventanillas de las cuatro cooperativas que ofertan ese servicio permanecían cerradas. “Tenía la esperanza de que la noticia de la paralización no fuera cierta. Estoy aquí por trabajo y ya no puedo regresar a mi casa”, contó molesta.



Busetas y vehículos particulares ofrecen viajes a los destinos más concurridos, en los exteriores de la terminal. Esa es la alternativa más acogida para movilizarse por la paralización.



Las cooperativas Andina y San Juan fueron las únicas que no se acogieron a la paralización. Largas filas de viajeros esperaban obtener un boleto, pero debido a la alta demanda los puestos fueron insuficientes.



Los usuarios pidieron el incremento de unidades, sin embargo, se informó que trabajarán en horario normal. Los representantes de las cooperativas no dieron declaraciones a los medios de comunicación.