En la terminal de Quitumbe hubo poca presencia de viajeros por el feriado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una baja cantidad de turistas se registró en la terminal interprovincial de Quitumbe, en el sur de Quito, la tarde de hoy, jueves 24 de mayo del 2018.

No había largas filas de gente frente a las boleterías de las compañías de transporte.



Rosa Muñoz, de 31 años, vive en Quito y viaja a Esmeraldas para visitar a su familia. "No hay mucha gente como en otros feriados, pero esperemos que mejore esa situación".



Leonardo Cedeño es cajero de la compañía Carlos Alberto Aray. Dijo que no hay mucha demanda de pasajeros.



"En el feriado anterior vendimos boletos para 25 carros. Ahora unos 20", indicó el funcionario.



Lo mismo opinó Lucía Chica de la cooperativa Reales Tamarindos. Ella esperaba que la venta de tiquetes mejore hasta las 21:00 de hoy. A su juicio, la gente sale del trabajo y se prepara para viajar.



Contrario a otros feriados, esta vez no había largas filas de usuarios para adquirir sus boletos en la terminal interprovincial.

Aunque el flujo de pasajeros no era alto la tarde de hoy en la terminal de Quitumbe, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) calcula que 80 850 usuarios se movilizarán allí en 4 124 unidades de transporte en este feriado. En la terminal de Carcelén se prevé serán 35 400 usuarios.